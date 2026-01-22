De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte din România. Care a fost scăderea uriașă din ultimii doi ani

Afacerile producției de încălțămite au scăzut cu 25% în perioada 2022-2024, iar randamentul capitalurilor este în scădere, arată o analiză realizată de Termene.ro. Aproximativ 1.571 de firme figurează în prezent în producția de încălțăminte, dintre care 1.237 se află în funcțiune, iar restul sunt firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri de insolvență sau faliment.

Sectorul producției de încălțămite din România a evoluat cu aproximativ 37%, de la o cifră de afaceri netă cumulată de sub 2,2 mld. lei în 2008, la 2,95 mld. lei în 2024. Cel mai slab an înregistrat a fost 2009 când cifra de afaceri netă a fost de sub 2 mld. lei, iar cel mai bun an a fost 2017, cu aproape 4,1 mld. lei. Totuși, piața producției de încălțăminte a înregistrat o scădere dramatică de 25%, în perioada 2022-2024. În 2024, aproximativ 875 de companii au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 2,95 mld. lei, un sold al profitului net de 19 mil. lei și 15.000 de angajați.

De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte

Scăderea de 25% a pieței producției de încălțăminte între 2022-2024 este rezultatul mai multor presiuni structurale. În primul rând, creșterea costurilor cu forța de muncă, energia, materiile prime și transportul sunt principalele cauze. Apoi, brandurile mari au început să producă în piețele mai ieftine din Asia sau Africa de Nord, unde costurile sunt mult mai mici și presiunile fiscale semnificativ mai resue. În plus, inflația și încetnirea economică au dus la o scădere a cererii externe, iar lipsa automatizării a făcut ca multe dintre companiile românești să dispară complet de pe piață. Marja netă calculată la soldul profitului net a scăzut de la 2,45% în 2008 la 0,65% în 2024, iar declinul a accelerat în perioada 2022-2024. În același timp, marja netă calcuată a profitului net se situa la 4,34% în 2024, comparativ cu un minim de 3,82% în 2008. Totuși, profitul net a înregistrat o creștere de 55% în ultimii 17 ani, de la minimul de 82,3 mil. lei în 2008, la 127,8 mil. lei în anul 2024.

De asemenea, numărul angajaților din sectorul producției de încălțăminte a scăzut de la 34.134 de oameni în 2008, la 15.168 de angajați, adică o scădere de 56%. Maximul de angajați, 36.437, a fost înregistrat în 2014, dar numărul acestora s-a redus cu 27% în 2024. Productivitatea raportată la cifra de afaceri a crescut la aproape 194,300 lei în 2024 de la 63,021 lei. Raportată la soldul profitului net, productivitatea a suferit o scădere, de la 1,451 de lei în 2008, la 1,266 de lei în 2024, adică un minus de 18%.

Cum arată topul angajatorilor din industrie

Conform analizei realizate de Termene.ro, companiile din top sunt cele care au depus deja bilanțul pe anul 2024 pănă în ianuarie 2026. Astfel, compania Raffaello Shoes Factory se află în vârful clasamentului și a avut afaceri de 247,2 mil. lei în 2024, un profit net de 3,4 mil. lei și 532 de angajați. Legero Shoes România urmează în clasament și a înregistrat afaceri de 232,3 mil. lei în 2024, un profit net de 6,7 mil. lei și 512 angajați. Podiumul este completat de Rekord care a avut afaceri de 207,8 mil. lei în 2024, un profit net de 10,8 mil. lei și 653 de agnajați.

RECOMANDAREA AUTORULUI: