Prima pagină » Economic » De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte din România. Care a fost scăderea uriașă din ultimii doi ani

De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte din România. Care a fost scăderea uriașă din ultimii doi ani

22 ian. 2026, 17:00, Economic
De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte din România. Care a fost scăderea uriașă din ultimii doi ani

Afacerile producției de încălțămite au scăzut cu 25% în perioada 2022-2024, iar randamentul capitalurilor este în scădere, arată o analiză realizată de Termene.ro. Aproximativ 1.571 de firme figurează în prezent în producția de încălțăminte, dintre care 1.237 se află în funcțiune, iar restul sunt firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri de insolvență sau faliment. 

Sectorul producției de încălțămite din România a evoluat cu aproximativ 37%, de la o cifră de afaceri netă cumulată de sub 2,2 mld. lei în 2008, la 2,95 mld. lei în 2024. Cel mai slab an înregistrat a fost 2009 când cifra de afaceri netă a fost de sub 2 mld. lei, iar cel mai bun an a fost 2017, cu aproape 4,1 mld. lei. Totuși, piața producției de încălțăminte a înregistrat o scădere dramatică de 25%, în perioada 2022-2024. În 2024, aproximativ 875 de companii au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 2,95 mld. lei, un sold al profitului net de 19 mil. lei și 15.000 de angajați.

De ce s-a prăbușit industria de încălțăminte

Scăderea de 25% a pieței producției de încălțăminte între 2022-2024 este rezultatul mai multor presiuni structurale. În primul rând, creșterea costurilor cu forța de muncă, energia, materiile prime și transportul sunt principalele cauze. Apoi, brandurile mari au început să producă în piețele mai ieftine din Asia sau Africa de Nord, unde costurile sunt mult mai mici și presiunile fiscale semnificativ mai resue. În plus, inflația și încetnirea economică au dus la o scădere a cererii externe, iar lipsa automatizării a făcut ca multe dintre companiile românești să dispară complet de pe piață. Marja netă calculată la soldul profitului net a scăzut de la 2,45% în 2008 la 0,65% în 2024, iar declinul a accelerat în perioada 2022-2024. În același timp, marja netă calcuată a profitului net se situa la 4,34% în 2024, comparativ cu un minim de 3,82% în 2008. Totuși, profitul net a înregistrat o creștere de 55% în ultimii 17 ani, de la minimul de 82,3 mil. lei în 2008, la 127,8 mil. lei în anul 2024.

De asemenea, numărul angajaților din sectorul producției de încălțăminte a scăzut de la 34.134 de oameni în 2008, la 15.168 de angajați, adică o scădere de 56%. Maximul de angajați, 36.437, a fost înregistrat în 2014, dar numărul acestora s-a redus cu 27% în 2024. Productivitatea raportată la cifra de afaceri a crescut la aproape 194,300 lei în 2024 de la 63,021 lei. Raportată la soldul profitului net, productivitatea a suferit o scădere, de la 1,451 de lei în 2008, la 1,266 de lei în 2024, adică un minus de 18%.

Cum arată topul angajatorilor din industrie

Conform analizei realizate de Termene.ro, companiile din top sunt cele care au depus deja bilanțul pe anul 2024 pănă în ianuarie 2026. Astfel, compania Raffaello Shoes Factory se află în vârful clasamentului și a avut afaceri de 247,2 mil. lei în 2024, un profit net de 3,4 mil. lei și 532 de angajați. Legero Shoes România urmează în clasament și a înregistrat afaceri de 232,3 mil. lei în 2024, un profit net de 6,7 mil. lei și 512 angajați. Podiumul este completat de Rekord care a avut afaceri de 207,8 mil. lei în 2024, un profit net de 10,8 mil. lei și 653 de agnajați.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE De ce întârzie bugetul pe 2026 și ce efecte are? Guvernul, somat de specialiști să implementeze reforma bugetară. Analiza a doi economiști reputați, pentru Gândul
09:00
De ce întârzie bugetul pe 2026 și ce efecte are? Guvernul, somat de specialiști să implementeze reforma bugetară. Analiza a doi economiști reputați, pentru Gândul
ECONOMIE Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat
18:59
Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat
ECONOMIE Economistul Cristian Socol arată că reducerea deficitului s-a făcut prin scăderea investițiilor. Gândul a semnalat de asemenea anomalia în urmă cu trei săptămâni
17:03, 21 Jan 2026
Economistul Cristian Socol arată că reducerea deficitului s-a făcut prin scăderea investițiilor. Gândul a semnalat de asemenea anomalia în urmă cu trei săptămâni
ECONOMIE Patrick Patrick Andre de Hillerin denunță dubla măsură. Bolojan, aplaudat pentru un deficit mai mare decât deficitul lui Ciolacu, pentru care acesta era înjurat
16:12, 21 Jan 2026
Patrick Patrick Andre de Hillerin denunță dubla măsură. Bolojan, aplaudat pentru un deficit mai mare decât deficitul lui Ciolacu, pentru care acesta era înjurat
PROTEST Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”
20:40, 20 Jan 2026
Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”
COMERȚ Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar
20:29, 20 Jan 2026
Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă frontieră în fizica cuantică
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
CONTROVERSĂ Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
18:49
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
UTILE Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
18:21
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
FLASH NEWS CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
18:09
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe