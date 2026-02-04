Prima pagină » Actualitate » Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” care a dat lumea politică peste cap: cea mai convenabilă moarte din istorie!

Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” care a dat lumea politică peste cap: cea mai convenabilă moarte din istorie!

04 feb. 2026, 15:01, Actualitate
Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” care a dat lumea politică peste cap: cea mai convenabilă moarte din istorie!
Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” / Sursa FOTO: Madalin Ionescu Facebook

Într-un comentariu pe contul personal de Facebook, Mădălin Ionescu intervine în scandalul momentului, care a dat lumea politică peste cap. Este vorba despre dezvăluirile din Dosarul „Epstein”, iar concluzia pe care o trage Ionescu e următoarea: „Cea mai convenabilă moarte din istorie”.

„Jeffrey Epstein a fost găsit mort pe 10 august 2019, la 35 de zile după arestare, în Metropolitan Correctional Center (MCC), New York City – în timp ce aștepta procesul pentru trafic s(e)xual de minori. Oficial: sinucidere. Neoficial: una dintre cele mai convenabile morți din istoria recentă”, scrie pe Facebook Mădălin Ionescu.

„Nu vorbim despre un infractor oarecare”

Cunoscutul om de televiziune susține că, „în mod aproape obscen, Epstein a plecat «din această lume» exact în momentul în care lumea urma să afle ce știa el. Și mai ales: pe cine știa el”.

Mai departe, Mădălin Ionescu arată următoarele:

„Nu vorbim despre un infractor oarecare. Vorbim despre un om care a adunat în jurul lui politicieni, miliardari, capete încoronate, profesori universitari, bancheri, oameni care nu își permit să apară în nicio listă, în nicio agendă, în nicio fotografie dubioasă. Un om care putea să distrugă cariere, guverne și rețele.Iar moartea lui… le-a servit tuturor.

Epstein nu era doar un prădător sexual. Era un om care făcea o mulțime de afaceri. În anii ’80, Epstein a fost conectat cu Douglas Leese (contractor pe defense) și prin zona asta a ajuns în cercuri unde apăreau intermediari de arme. A fost un broker de influență care înțelegea puterea reală: slăbiciunea ascunsă a elitei.

Fratele lui Jeffrey Epstein, Mark Epstein, pare că încă face bani și are active serioase, în principal din imobiliare (New York). Nu e «celebru» ca personaj public, dar e genul de caz care ridică inevitabil întrebarea: cât din rețeaua, banii, influența creată în jurul lui Epstein a rămas neatinsă, chiar și după scandal și condamnări (sau lipsa lor) ?

„«Insula pedofililor», în Caraibe”

Revenind la varful iceberg-ului , scandalul s(e)xual. Locul-simbol al rețelei a fost insula lui privată din Caraibe: Little Saint James, în Insulele Virgine Americane. O insulă care a ajuns pentru public «Insula pedofililor».

Dar «operațiunile» nu s-au limitat acolo. Epstein deținea și folosea o proprietate imensă în Manhattan (townhouse), o proprietate în Palm Beach, Florida, un ranch în New Mexico, și alte locuințe / puncte de tranzit. Acolo se învârtea mecanismul: recrutare, testare, selecție, constrângere, control. Atenție: faptul că un nume apare în dosare sau în proximitate nu înseamnă automat vinovăție penală. Dar nici nu înseamnă nevinovăție.

Problema Epstein nu este doar «a făcut lucruri monstruoase». Ci ce fel de oameni au considerat acceptabil să rămână în jurul lui după ce deja era cunoscut drept infractor s(e)xual.

În documente și investigații, apar (în grade diferite de asociere) nume ca Bill Clinton (călătorii, întâlniri), Donald Trump (socializare în trecut), Prince Andrew (scandal major, acord civil), Bill Gates (întâlniri, relație discutată public), Larry Summers, bancheri și rețele financiare. Nu sunt «nume aleatorii». Sunt noduri de putere. Iar Epstein a fost un om care le colecta.

„Piesa nouă – copiii din Turcia”

Piesa nouă – copiii din Turcia? (informație recentă). Aici intrăm într-o zonă care, dacă se confirmă, face cazul și mai monstruos. Zilele astea presa turcă și surse regionale au relatat că procurorii din Ankara au inițiat o investigație după acuzații că fete din Turcia ar fi fost duse pe insula lui Epstein.

Dacă asta e real nu mai vorbim doar de «trafic local american», ci de trasee internaționale, posibil rețele transfrontaliere care furnizează victime pentru consumatori cu acces la putere.

Cine a lăsat intenționat asta să fie posibil? Epstein NU a fost singur. Epstein a prosperat ani întregi. A fost condamnat în 2008 (Florida) și totuși a rămas funcțional social.

Un asemenea om nu stă la masă cu elite globale dacă e doar un «freak», nu are protecție dacă e doar un «bolnav», nu continuă dacă e doar un infractor. Epstein a funcționat ca o interfață. Un «broker» între viciu și putere.

Dacă Epstein ar fi fost un simplu prădător s(e)xual, ar fi fost zdrobit rapid.Dar el avea bani, avea legături, avea acces, avea «prieteni», și, mai important: avea informații compromițătoare. De aceea apare ipoteza legitimă (și foarte discutată) că a fost folosit ca instrument pentru șantaj, pentru control, pentru recrutare, pentru disciplinare politică.

În spațiul public circulă speculații despre servicii. Unele pot fi fanteziste. Dar mecanismul ca idee nu e fantezist: orice structură de intelligence din lume visează la așa ceva. Un prădător care colectează slăbiciuni ale elitei, le arhivează, le monetizează, le transformă în lanțuri invizibile.

„S-a sinucis sau a fost «sinucis»?

Epstein a murit în custodia statului. Într-un moment-cheie. Într-o închisoare federală. MCC New York este o instituție de securitate. Și totuși a existat lipsă de supraveghere, disfuncții de camere, nerespectarea unor proceduri.

S-a sinucis sau a fost «sinucis»? Cum de i s-a permis să se sinucidă?

Un om ca Epstein nu e un deținut «obișnuit», e un pericol informațional, e o bombă geopolitică, e material de șantaj universal. A-l pierde nu e doar «o tragedie». E o operațiune perfectă, indiferent cine a inițiat-o. S-a întâmplat în primul mandat al lui Trump.

Cazul Epstein demonstrează încă o dată ceva simplu și dureros. În lumea modernă, există două tipuri de justiție. Una pentru public și alta pentru rețelele de putere. Jeffrey Epstein nu a murit ca un anonim. A murit ca un om care știa prea mult.

A murit prea convenabil ca să fie doar o coincidență”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile

Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?” 
15:54
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?” 
INEDIT Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
15:46
Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
INCIDENT Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler
15:03
Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler
FLASH NEWS Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler”
15:00
Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler”
LIFESTYLE De ce să faci duș în întuneric, potrivit experților. Ce se întâmplă în organism, de fapt
14:26
De ce să faci duș în întuneric, potrivit experților. Ce se întâmplă în organism, de fapt
La un an de la dispariția Coifului de la Coțofenești, replici ale acestuia se vând online. Românii comandă coiful și se pozează cu el. Cât costă o replică
14:22
La un an de la dispariția Coifului de la Coțofenești, replici ale acestuia se vând online. Românii comandă coiful și se pozează cu el. Cât costă o replică
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Moltbook: Rețeaua socială unde peste 1,5 milioane de roboți vorbesc între ei, iar oamenii doar privesc
EXCLUSIV Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
15:50
Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
FLASH NEWS SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
15:46
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
INEDIT Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
15:36
Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
EXCLUSIV Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură
15:28
Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură
BREAKING NEWS Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
15:24
Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
FLASH NEWS Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”
15:20
Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe