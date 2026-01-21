Prima pagină » Economic » Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat

Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat

21 ian. 2026, 18:59, Economic
Profiturile industriei produselor din carne au crescut de 8 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile nete cumulate s-au triplat, iar numărul de angajați a crescut cu 24%, arată o analiză realizată de Termene.ro. În 2024 peste 1.100 de companii au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 28 mld. lei, un sold al profitului net de aproximativ 1,6 mld. lei și peste 50.000 de angajați. 

Marja netă calculată la soldul profitului net a plecat de la un minim de -1,16% în 2008 la un maxim de 5,71% în 2024. Practic, trecerea de la pierdere la profit a industriei produselor din carne a fost de 6,87 puncte procentuale. De asemenea, marja netă calculată la profitul net se situează la un maxim de 6,37% în 2024, comparativ cu 2,33% în 2008, iar minimul a fost de 2,09% în anul 2009. De asemenea, industria produselor din carne și-a triplat cifra de afaceri, de la sub 9,3 mld. lei în 2008 la un maxim de aproape 28 mld. lei înregistrat în 2024.

Numărul angajaților a crescut cu 24% iar productivitatea a explodat

Numărul angajaților din industrie a crescut și el de la 40.630 de oameni în 2008 la 50.366 de angajați în 2024, adică o creștere de 24%. Minimul de angajați, 39.627, a fost înregistrat în 2009, iar maximul, 50.422, în 2013. În plus, odată cu creșterea numărului de angajați, a crescut și productivitatea de la un minim de 227,800 lei/angajat în 2008, la un maxim de 555,200 lei/angajat în 2024, deci un plus de 144%.  Raportată la soldul profitului net sau al pierderii nete, productivitatea a trecut de la o pierdere de 2,652 lei per angajat în 2008 la un profit de 31,726 de lei per angajat în 2024.

Cum arată topul angajatorilor din industria produselor din carne

Conform analizei realizate de Termene.ro, companiile din top sunt cele care au depus deja bilanțul pe anul 2024 până în ianuarie 2026. Astfel, în vârful clasamentului se află compania Comtim România care a avut afaceri de aproape 1,49 mld. lei în 2024, un profit net de 110,4 mil. lei și 2.337 de angajați. Cris-Tim Family Holding SA urmează în clasament și a înregistrat afaceri de peste 1,12 mld. lei în 2024, un profit net de 88 mil. lei și 2.045 de angajați. Podiumul este completat de compania Tansavia care a avut afaceri de aproape 1,12 mld. lei în 2024, un profit net de 227,3 mil. lei și 2.240 de angajați.

„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze

Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul

