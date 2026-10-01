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Cursul euro interbancar a explodat și a bătut orice record. La cât a ajuns moneda europeană în tranzacțiile dintre bănci și care este cursul oficial BNR

Cursul euro interbancar a explodat și a bătut orice record. La cât a ajuns moneda europeană în tranzacțiile dintre bănci și care este cursul oficial BNR
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Banca națională a României a avertizat astăzi, 01 octombrie, că rezervele valutare la finalul lunii septembrie au scăzut cu 4,8 miliarde de euro. Tot astăzi, euro a sărit de 5,34 de lei pe piața interbancară, fix cu o zi înainte ca agenția S&P să anunțe verdictul cu privire la ratingul de țară. Mâine vom afla dacă vom fi retrogradați la junk sau păstrăm nivelul actual. Cursul oficial de astăzi este de 5,27 lei.

În conturile BNR au intrat 3,3 mld. de euro și au ieșit 8,1 mld. euro luna trecută

România avea, la 30 septembrie 2026, rezerve valutare de aproximativ 60 de miliarde de euro, potrivit Băncii Naționale a României. Suma este mai mică decât cea de la sfârșitul lunii august, când rezervele ajungeau la aproape aproape 65 de miliarde de euro.

Scăderea vine după ce, în septembrie, în conturile BNR au intrat aproximativ 3,3 miliarde de euro, în timp ce au ieșit peste 8,1 miliarde de euro. O parte importantă din banii care au ieșit din rezerve a fost folosită pentru plata ratelor și dobânzilor aferente datoriei publice în valută. Pentru aceste plăți, statul a cheltuit aproximativ 2,68 miliarde de euro.

„La 30 septembrie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 60.060 milioane euro, față de 64.865 milioane euro la 31 august 2026.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

Intrări de 3.302 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele.

Ieşiri de 8.107 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 2.684 milioane euro); plăţi din contul Comisiei Europene și altele”, transmite Banca Națională a României.

Rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone

BNR  a transmis că rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone. Valoarea rezervei de aur s-a situat la 12.280 milioane de euro. În schimb, rezervele internaționale ale României, adică valute plus aur, în ultima zi a lunii anterioare. Acestea s-au situat la 72,340 milioane de euro, față de 77,627 milioane de euro în luna august. În luna octombrie 2026, statul român trebuie să plătească aproximativ 350 de milioane de euro pentru datoriile pe care le are în valută.

„Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12.280 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2026 au fost de 72.340 milioane euro, faţă de 77.627 milioane euro la 31 august 2026.

Plăţile scadente în luna octombrie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 350 milioane euro”, mai spune BNR.

Cursul euro interbancar a explodat și a sărit de 5,34 lei chiar cu o zi înainte ca România să-și afle verdictul. Mâine agenția S&P spune dacă ajungem la retrogradarea în „junk” sau ne păstrăm ratingului. Au fost purtate mai multe discuții cu Bolojan și ministrul de Finanțe săptămâna trecută.

Bolojan: ”Dacă menținem linia politicilor actualului guvern putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”

După întâlnire, premierul demis a transmis că în cadrul acestuia au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României. Bolojan s-a arătat încrezător în faptul că viitorul premier va continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar.

”Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar. Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menținem linia politicilor actualului guvern – și pentru sănătatea economiei este important să o menținem – putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

S&P Global a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungeşte. A fost prima dintre cele trei mari agenţii de rating care a făcut un anunț oficial după căderea Executivului. A fost confirmat actualul rating, la „BBB-/A-3″ pe termen lung şi scurt, ultima treaptă înainte de junk, dar perspectiva rămâne negativă.

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