Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că forțele Kievului au atacat o țintă nespecificată din Marea Neagră, o instalație folosită pentru lansarea și depozitarea dronelor în regiunea rusă Oriol, precum și obiective petroliere și militare din alte două regiuni ale Rusiei.

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Ce obiective rusești au fost vizate de atacurile ucrainene

Potrivit lui Zelenski, forțele ucrainene au lovit un amplasament pentru lansarea și depozitarea dronelor de atac din regiunea Oriol, o instalație petrolieră din regiunea Samara și un depozit de aprovizionare care sprijină trupele rusești din regiunea Briansk.

Președintele ucrainean nu a precizat ce anume a fost atacat în Marea Neagră și nici nu a oferit detalii despre instalația petrolieră vizată în Samara. De asemenea, nu a prezentat o evaluare a pagubelor.

Zelenski: „Vom continua să privăm Rusia de capacitatea de a continua acest război”

Volodimir Zelenski a mulțumit militarilor și angajaților din industria de apărare implicați în producerea armelor cu rază lungă de acțiune, identificarea țintelor și desfășurarea atacurilor.

„Mulțumim tuturor apărătorilor noștri care lucrează pentru a readuce războiul bolnav al Rusiei acolo de unde a venit”, a declarat președintele ucrainean.

El a descris loviturile asupra infrastructurii militare și energetice rusești drept „sancțiuni” prin care Ucraina încearcă să reducă resursele Moscovei pentru continuarea invaziei.

„Acestea sunt exact genul de răspunsuri juste de care este nevoie acum”, a spus Zelenski. „Vom continua să privăm Rusia de capacitatea de a continua acest război.”

Rusia își extinde infrastructura pentru drone în regiunea Oriol

Anunțul lui Zelenski vine la o zi după apariția unor informații potrivit cărora Rusia își extinde baza de drone Țimbulova, din regiunea Oriol, prin construirea unor adăposturi și a unor noi facilități pentru dronele de atac cu reacție folosite împotriva orașelor ucrainene.

Ucraina a mai atacat un complex militar din apropierea bazei, utilizat pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor. Statul Major General ucrainean a anunțat atunci că au fost avariate cel puțin cinci lansatoare și trei instalații de depozitare.

Nu este clar dacă obiectivul vizat în atacul anunțat joi este același complex.

Ucraina și-a intensificat și operațiunile împotriva obiectivelor militare și maritime rusești din Marea Neagră. În septembrie, serviciile de informații militare ucrainene au anunțat că au lovit nava rusească purtătoare de rachete Amiral Essen, în timpul unui atac asupra bazei navale din Novorossiisk.