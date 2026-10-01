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Reuters dezvăluie motivul pentru care Statele Unite au solicitat Germaniei și Franței să-și reducă rezervele de motorină

Reuters dezvăluie motivul pentru care Statele Unite au solicitat Germaniei și Franței să-și reducă rezervele de motorină
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Statele Unite ale Americii au cerut Germaniei și Franței să reducă rezervele de motorină, pentru a contribui la scăderea prețurilor globale la combustibil, potrivit Reuters.

Administrația Trump le-a transmis guvernelor celor două țări să reducă stocurile de motorină de urgență pentru a atenua creșterea prețurilor globale la combustibili.

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În caz contrar, riscă o potențială interdicție la exportul de motorină din SUA, susțin trei persoane apropiate discuțiilor.

Avertismentul marchează o escaladare a presiunilor economice asupra Europei, în contextul în care președintele american ia în considerare o potențială interdicție pentru a ajuta la scăderea prețurilor la combustibili din SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Relația Europei cu Washingtonul s-a deteriorat sub Trump din cauza disputelor tarifare și a dezacordurilor privind cheltuielile militare.

Pentru UE, eliberarea mai multor stocuri ar reprezenta o dilemă, deoarece trebuie să găsească un echilibru între necesitatea de a reduce prețurile combustibililor pe plan intern.

De asemenea, este vizată și menținerea unor stocuri  pentru o posibilă agravare a crizei combustibililor în cazul în care Trump și Iranul nu ajung la un acord de pace.

Comisia Europeană, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Irlanda au organizat o conferință telefonică joi pentru a discuta posibila necesitate de a elibera stocurile de motorină, au declarat doi oficiali UE pentru Reuters.

Agenția Internațională a Energiei, care are rol de  supraveghere a energiei din Occident, nu a solicitat încă Germaniei să elibereze stocurile, a declarat ministerul german al economiei.

Nu era clar când s-ar putea întruni următoarea reuniune a AIE. O a doua sursă, cu sediul într-o capitală europeană, a declarat că SUA a cerut UE să elibereze 120 de milioane de barili de motorină în următoarele șase luni.

Europa a devenit din ce în ce mai dependentă de combustibilul american după interzicerea importurilor rusești din cauza invaziei Rusiei în Ucraina și după ce războiul americano-israelian împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat reporterilor miercuri că administrația SUA se așteaptă în curând la anunțuri din Europa cu privire la noi aprovizionări cu motorină.

„Am pierdut unele exporturi de motorină din Orientul Mijlociu, deși le restabilim, și am pierdut exporturile de motorină din China. Deci, acestea sunt o mulțime de întreruperi”, a spus el.

Războiul din Iran a perturbat una dintre sursele cheie de petrol și combustibil pentru lume. Rusia și-a prelungit interdicția privind exporturile de motorină până la sfârșitul lunii octombrie, adăugând o presiune suplimentară asupra pieței, după ce Ucraina a avariat multe dintre rafinăriile sale.

Rafinăriile chineze au suspendat exporturile de combustibil din octombrie pentru a consolida stocurile interne, au declarat surse.

Sursa Foto: Shutterstock

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