Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, a transmis bucureștenilor că a început procedura de selecție pentru persoanele care vor face parte din patrula de Monitorizare Stradală din Sectorul 4. Sunt căutați, în principal, locuitori ai sectorului 4, iar CV-urile pot fi trimise până la finalul lunii octombrie. Potrivit primarului, membrii Patrulei de Monitorizare Stradală vor contribui la „menținerea unui mediu cât mai sigur în centrul sectorului sau în zonele din sud”.

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Băluță a dat de veste bucureștenilor că a început procedura de selecție pentru persoanele care vor face parte din patrula de Monitorizare Stradală.

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Sunt căutați, în principal, oameni care locuiesc în Sectorul 4 și care cunosc bine cartierele, parcurile și zonele din sud.

„A început procedura de selecție a colegilor care vor face parte din patrula de Monitorizare Stradală! Ne adresăm, în principal, oamenilor care locuiesc în Sectorul 4, care cunosc cel mai bine cartierele noastre și care, astfel, ar putea contribui mai ușor, în mod direct, la menținerea unui mediu cât mai sigur, fie că ne aflăm pe stradă, în parc, în centrul sectorului sau în zonele din sud”, transmite Băluță pe Facebook.

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta sustine o conferinta de presa, organizata cu ocazia ridicarii restrictiilor de circulatie de pe Splaiul Independentei, impuse de lucrarile la planseul Unirii, in Bucuresti, sambata, 6 septembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei interesați

Edilul a prezentat condițiile pentru aceste posturi:

Cetățenie: română, a unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.

Vârstă: între 18 și 50 de ani.

Educație: studii minime obligatorii absolvite sau diplomă de bacalaureat, în conformitate cu normele în vigoare.

Permis de conducere: necesar, reprezentând un avantaj pentru mobilitatea în teren.

Cazier judiciar: fără antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Stare de sănătate: capacitate deplină de exercițiu, atestată prin fișă medicală și aviz psihologic corespunzător.

Program de lucru: flexibilitate totală pentru lucrul în ture, inclusiv în sistem 12/24, 24/48 sau în ture de noapte.

Persoanele care vor fi selectate vor beneficia de:

un loc de muncă stabil;

pachet salarial motivant;

echipament de lucru și condiții moderne de monitorizare;

șansa de a avea un rol important în siguranța Sectorului 4.

„Primul pas pentru înscriere este să trimiteți CV-ul dumneavoastră la adresa de e-mail [email protected], în perioada 1–30 octombrie 2026, iar ulterior, colegii de la Totul Verde vă vor contacta pentru stabilirea unui interviu.

Toate detaliile legate de procedura de angajare sunt disponibile și pe pagina de Facebook a societății Totul VERDE”, a adăugat primarul Sectorului 4.