13 nov. 2025, 14:12, Economic
Datoria externă totală a României a crescut semnificativ în primele nouă luni din 2025, cu arpoape 18 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 11,3% față de finalul anului trecut, în timp ce datoria externă pe termen scurt e în creștere cu 0.2%. 

Conform unui raport publicat de BNR, datoria externă a României pe termen lung a fost, la 30 septembrie 2025, de 174 mld. euro, reprezentând 78,6% din totalul datoriei externe. Aceasta a înregistrat o creștere de 11,3% față de 31 decembrie 2024. În ceea ce privește datoria externă pe termen scurt, aceasta s-a situat la 47 mld. euro, respectiv 21,4% din total, în creștere ușoară, cu 0,2% față de sfârșitul anului trecut. Cea mai mare parte a avansului a fost generată de împrumuturile statului Român. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 22,275 miliarde de euro, mai mare decât cel de 20,515 miliarde de euro din perioada similară a anului trecut.

„În perioada ianuarie-septembrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22 275 milioane euro, comparativ cu 20 515 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 843 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 758 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1 256 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro.” arată datele transmise de BNR.

