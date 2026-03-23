Prima pagină » Economic » Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt

Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt

Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt

Cel mai mare câștigător al creșterii prețurilor carburanților din România este guvernuyl Bolojan, așa cum arată cifrele și încasările guvernului din accize și TVA. Practic, dintr-un preț de 10 lei pe litru, guvernul încasează mai bine de 6 lei, în vreme ce la operatorii comerciali ajunge mai puțin de 1 leu. Restul este prețul petrolului pe piața internațională.  Gândul a făcut calculele și explică modul în care se formează prețul carburantului, dar și cum reușește Guvernul Bolojan să se îmbogățească din accize și TVA. Guvernul a venit cu prima declarație despre mpsurile de combatere a creșterii prețurilor la pompă și ar fi vorba de o plafonare pe lanțul comercial.

Pe fondul conflictului dintre Statele Unite-Israel și Iran, criza energetică pare să nu se mai oprească, iar prețurile benzinei și motorinei depășesc orice praguri, deși cotațiile internaționale ale țițeiului au fluctuat. Situația a provocat un val de nemulțumire în rândul românilor, șoferii au plătit din ce în ce mai mult la pompă, iar diferența s-a simțit de la o zi la alta.

Din ce se compune prețul la pompă

Prețul de la pompă are mai multe componente, dar din care marja de profit a comerciantului este de 5-7%, dintr-un preț de 10 lei. Practic, operatorul câștigă mai puțin de 1 lei la un preț la benzinei de 10 lei, din care plătește angajați, costuri operaționale, întreținere, mentenanță etc. Pe de altă parte, statul câștigă peste 60% din prețul de 10 lei, dacă se iau în considerare și taxele aplicate activității de distribuție și rafinare, independente de taxele deja aplicate „la pompă”.

  • Prețul petrolului: 2,8-3,2 lei (28-32%)
  • Accize: 3,3-3,5 lei (33-35%)
  • TVA: 1,74 lei (17,4%)
  • Rafinare + distribuție: 1-1,2 lei (10-12%)
  • Adaos comercial 0,5-0,7 lei (5-7%)

Prețurile carburanților în România au crescut chiar și atunci când cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut. Totuși, prețul la pompă, cel pe care îl văd consumatorii afișat, nu este influențat proporțional și în timp real cu majorarea prețului barilului de țiței deoarece orice distribuitor are rezerve proprii, care au fost achiziționate la prețurile din urmă cu 2 sau chiar 3 săptămâni. Practic există un element de speculă, de pe urma căruia profită și statul.

Motorina standard a atins pragul de 10 lei. Cum a reacționat Guvernul Bolojan?

Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu care a provocat blocarea uneia dintre cele mai importante rute de tranzit a petrolierelor, Strâmtoarea Ormuz, prețurile combustibililor din România au ajuns la cote alarmante. Astăzi, de exemplu, prețurile la motorina standard au atins pragul psihologic de 10 lei/litru, în timp ce benzina a depășit pragul de 9 lei/litru cu aproximativ 26 de bani. Așadar, după mai multe zile consecutive de scumpiri, piața carburanților s-a stabilizat la un nivel ridicat, cu prețuri identice în aproape toate benzinăriile. În doar câteva săptămâni, creșterile au fost de până la 2 lei pe litru, iar România a ajuns printre cele mai scumpe piețe din regiune și este depășită în acest moment doar de Grecia și Albania.

În timp ce alte state au luat deja măsuri pentru a limita creșterea prețurilor carburanților, oficialii români au amânat o posibilă intervenție, deoarece statului îi convine să își mărească încasările la buget. Abia după ce motorina standard a atins pragul critic de 10 lei pe litru, Guvernul Bolojan a anunțat că va interveni pentru ca prețurile la pompă să nu crească și mai mult. Astfel, Executivul a transmis că va declara, marți, situație de criză pe piața carburanților și va limita prin Ordonanță de Urgență adaosul comercial pentru benzină și motorină, dar și exporturile.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză. Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”, se arată în comunicatul transmis de Guvernul României.

Accizele și TVA-ul, principalele componente din prețul carburanților

Deși primul reflex este acela de a pune scumpirile pe seama contextului internațional, vina se află de fapt la autorități, deoarece peste jumătate din prețul combustibililor este format din accize și TVA. Practic, vorbim despre sumele încasate de statul român care ajung în visteria națională, nu despre bani cu care se îmbogățesc benzinăriile, petroliștii sau companiile de transport. Aproximativ 52% din prețul la pompă al motorinei, respectiv 57% în cazul benzinei, provine din accize și TVA. În cazul benzinei, costul carburantului procesat reprezintă efectiv doar puțin peste 30% din costul unui litru de benzină la pompă, în timp ce cheltuielile benzinăriei respective reprezintă aproximativ 15% din cost.

Prețul unui litru de carburant este influențat de:

  • Costurile de producție/import;
  • accize (taxe de stat);
  • TVA;
  • marja de profit a distribuitorilor (benzinăriilor);
  • Influența piețelor internaționale (cotația petrolului Brent);
  • alți factori care se schimbă constant (cerere/ofertă, curs valutar).

Acestea sunt principalele motive pentru care prețul unui litru de benzină sau motorină nu are legătură doar cu prețul țițeiului Brent sau doar cu prețul petrolului procesat din export sau cel din producția internă. Deși România este un exportator de benzină, este dependentă de importurile de motorină, motiv pentru care sensibilitatea crește în cazul combustibilului diesel, în special în contextul evoluțiilor internaționale.

Câți bani intră în visteria statului dintr-un singur plin de combustibil

Deși diferențele dintre benzinării sunt minime, pentru șoferi impactul rămâne semnificativ. Un plin de 50 de litri de benzină ajunge la aproximativ 460 de lei, în timp ce pentru un plin de motorină șoferii trebuie să scoată din buzunare, de astăzi, aproximativ 500 de lei. Ca să exemplificăm mai ușor câți bani încasează statul din prețul combustibililor, o să folosim exemplul în care, la o alimentare de 50 de litri de motorină, un șofer plătește 500 de lei.

Calculele estimative, realizate de Gândul, arată că acciza la motorină este de aproximativ 2,80 lei/litru deci, din cei 500 de lei, aproximativ 140 lei se duc la stat. TVA-ul este aproximativ 3,76 lei/litru, deci la 50 de litri se duc încă 187,5 lei în aceleași conturi. Și statul nu se oprește la atât pentru că încasează și din celelalte operațiuni, respectiv depozitarea, transportul și operarea rețelelor de distribuție. Costul petrolului și rafinarea reprezintă principalele componente de care depinde piața petrolului. Acestea însumează doar 1,80 lei/litru, adică 90 lei din valoarea plinului de 50 de litri. Transportul, depozitarea și distribuția însumează aproximativ 0,60 lei/litru, adică 30 lei din totalul de 500 de lei.

De asemenea, marja companiei petroliere, deși ar părea extrem de mare, este de fapt aproximativ 0,55 lei/litru. Practic, la un plin de 50 de litri, rezultă că respectiva companie petrolieră încasează puțin peste 27 de lei din totalul de 500 de lei. De menționat este faptul că din această sumă „colosală”, companiile plătesc salarii, electricitate, chirii și costuri operaționale. Practic, la un calcul simplu, statul încasează aproximativ 327,75 lei, adică 65,5% din prețul combustibilului, în timp ce costul efectiv al carburanților reprezintă 147,25 lei, adică 34,5%.

Citește și

COMERȚ Când va intra în vigoare acordul de liber schimb al UE cu MERCOSUR. Ursula: „Va contura viitorul Europei”
19:12
Când va intra în vigoare acordul de liber schimb al UE cu MERCOSUR. Ursula: „Va contura viitorul Europei”
ENERGIE Suedia propune tăierea taxelor pe carburanți pentru a reduce impactul prețurilor cauzate de criza petrolieră. În urmă cu 3 zile, Bolojan a respins plafonarea prețurilor, considerată „soluție populistă”
18:15
Suedia propune tăierea taxelor pe carburanți pentru a reduce impactul prețurilor cauzate de criza petrolieră. În urmă cu 3 zile, Bolojan a respins plafonarea prețurilor, considerată „soluție populistă”
ENERGIE China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
17:27
China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
FLASH NEWS Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”
15:44
Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”
FLASH NEWS Ministrul Energiei explică măsurile anunțate de Guvern în criza carburanților: „Vor fi actualizate la fiecare 5 zile în funcție de contextul internațional”
13:26
Ministrul Energiei explică măsurile anunțate de Guvern în criza carburanților: „Vor fi actualizate la fiecare 5 zile în funcție de contextul internațional”
FLASH NEWS Bogdan Ivan: „Odată cu creșterea prețurilor la combustibil, bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor. Fiecare ban trebuie întors la firmele românești și la populație”
12:49
Bogdan Ivan: „Odată cu creșterea prețurilor la combustibil, bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor. Fiecare ban trebuie întors la firmele românești și la populație”
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Iubirea regăsită: cum poți vindeca relația cu mama, potrivit psihologiei
CONTROVERSĂ Despăgubire uriașă pentru o gravidă, după ce a pierdut sarcina în urma unei decizii controversate a firmei la care lucra. Câți bani va primi femeia
21:32
Despăgubire uriașă pentru o gravidă, după ce a pierdut sarcina în urma unei decizii controversate a firmei la care lucra. Câți bani va primi femeia
DEZVĂLUIRI New York Times: Trump ar fi plănuit o lovitură de stat în Iran pentru răsturnarea regimului ayatollahului printr-o rebeliune cu ajutorul Israelului
21:00
New York Times: Trump ar fi plănuit o lovitură de stat în Iran pentru răsturnarea regimului ayatollahului printr-o rebeliune cu ajutorul Israelului
ECONOMIE De ce prețul aurului a scăzut pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Care sunt explicațiile analiștilor
20:58
De ce prețul aurului a scăzut pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Care sunt explicațiile analiștilor
COMERȚ Cât costă un Nokia 5110 nou-nouț, acum, în martie 2026. Vine la pachet cu toate accesoriile
20:25
Cât costă un Nokia 5110 nou-nouț, acum, în martie 2026. Vine la pachet cu toate accesoriile
FLASH NEWS Cum argumentează Nicușor Dan propunerea lui Cioloș pentru funcția de Secretar General al Francofoniei. Anunțul președintelui de pe social-media
20:24
Cum argumentează Nicușor Dan propunerea lui Cioloș pentru funcția de Secretar General al Francofoniei. Anunțul președintelui de pe social-media
SCANDALOS După lupta cu pensionarii speciali, USR își apără pensionarii speciali care au carnet de partid. Fritz nici nu vrea să audă de înlocuirea celei desemnate pentru funcția de Avocat al Poporului, pensionar special
20:00
După lupta cu pensionarii speciali, USR își apără pensionarii speciali care au carnet de partid. Fritz nici nu vrea să audă de înlocuirea celei desemnate pentru funcția de Avocat al Poporului, pensionar special

Cele mai noi

Trimite acest link pe