Nike lansează prima încălțăminte bazată pe neurostiință pentru a ajuta sportivii să se simtă calmi și concentrați. Când ajunge în România

Nike aduce în România un produs absolut inovator. Este vorba despre Nike MIND001, niște papuci creați pe baza cercetărilor în neuroștiință, gândiți ca să ajute sportivii și pasionații de mișcare să își regăsească calmitatea, focusul și prezența, înainte și după activitatea sportivă.

Modelul face parte din noua platformă Nike Mind, dezvoltată în peste 10 ani de cercetare științifică în cadrul Mind Science Department al Nike.

În țara noastră, Nike a lansat exclusiv modelul MIND001. Acești papuci sunt disponibili în cantități limitate începând din data de 20 ianuarie 2026, în magazinele Nike AFI Cotroceni, Nike Baneasa Shopping City si Nike ParkLake Shopping Center, la prețul de 450 RON, în mrimi pentru femei si barbați, scrie Urban.ro.

Modelul utilizează 22 de noduri independente din spumă, care se miscă precum niste pistoane la fiecare pas, stimulând receptorii senzoriali din talpă și activând zone ale creierului responsabile de concentrare și calm.

Autorul recomandă:

Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el