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Opt state americane dau în judecată OpenAI: „ChatGPT pune viețile copiilor în pericol”

Opt state americane dau în judecată OpenAI: „ChatGPT pune viețile copiilor în pericol”
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Un grup bipartid din opt state americane au anunțat miercuri că vor da în judecată OpenAI, compania care a creat ChatGPT.

Motivul pentru care cele opt state – Arizona, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska și Virginia de Vest – au decis să dea în judecată compania de inteligență artificială condusă de Sam Altman este că platforma ChatGPT este dăunătoare pentru utilizatori, în special pentru adolescenți.

Procurorii generali acuză compania că platforma cu AI i-ar încuraja pe tineri să recurgă la violență și autovătămare, potrivit Reuters.

Sursă foto: Shutterstock

Compania OpenAI, dată în judecată pentru practici comerciale neloiale și neglijență

În iunie, Florida a fost primul stat american care a dat în judecată OpenAI pentru acuzații similare. Statele americane acuză OpenAI pentru încălcarea legilor protecției consumatorului și pun la îndoială că ChatGPT ar fi un produs sigur. Florida a acuzat compania de practici comerciale neloiale, neglijență, crearea unui produs care poate deveni un pericol public și lipsa de răspundere pentru produse.

OpenAI mai este acuzată pentru că chatbotul autonomom cu superinteligență lansat în 2022 pe piață este un pericol pentru securitate și sănătatea mintală a utilizatorilor.

Procesele urmăresc obținerea unor decizii judecătorești prin care să oblige OpenAI să facă ChatGPT un produs mai sigur, dar și să împiedice compania să mai dezvolte alte modele de superinteligență capabile să se autoperfecționeze dacă nu există garanții adecvate care să se asigure că acestea sunt aliniate la valorile umane.

Trump promovează Forța Superinteligenței și a creat o divizie specială de AI

Recent, președintele american Donald Trump a anunțat printr-un ordin executiv că va redenumi inteligența artificială în superinteligență. Președintele american a respins în mod repetat că tehnologia ar putea deveni un pericol și s-a opus încetinirii dezvoltării superinteligenței. De asemenea, Trump susține construirea de noi centre de date pentru a depăși China în cursa AI și a creat o divizie specială condusă de Jay Clayton, directorul Informațiilor Naționale, care se va ocupa de domeniul superinteligenței.

Directorii de la Anthropic și OpenAI, precum și specialiștii din domeniu au atras atenția că superinteligența  ar putea deveni un pericol pentru omenire în viitorul apropiat, făcând apel la încetinirea dezvoltării AI, pe motiv că în maxim 6-12 luni, un grup coordonat de agenți autonomi ar putea prelua controlul asupra întregului internet.

Miza este uriașă, întru-cât procesul vizează posibile sancțiuni civile în valoare de miliarde de dolari. Pe 13 octombrie 2026, în California, a fost intentată o acțiune colectivă împotriva companiei OpenAI, vizând practici neloiale în gestionarea datelor și colectarea ilegală a datelor utilizatorilor minori. O coaliție națională formată din 42 de state americane desfășoară în prezent o anchetă asupra companiei OpenAI.

Sursa Foto: Profimedia

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