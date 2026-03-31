Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite

Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
În ultimii ani, digitalizarea fiscală a României a avansat rapid, iar comercianții din HoReCa și retail au investit în tehnologie și conformitate. Acum, procesul intră într-o nouă etapă după ani în care comercianții au fost obligați să treacă la casele de marcat conectate la ANAF. Guvernul Bolojan a dat undă verde pentru proiectul legislativ prin care casele de marcat fizice ar putea fi înlocuite de o aplicație software.

Sistemul de fiscalizare a tranzacțiilor comerciale din România a parcurs în ultimele două decenii un proces continuu de modernizare, orientat predominant către transmiterea în timp real a datelor către autoritatea fiscală. În 2018 Guvernul a făcut o schimbare importantă prin introducerea caselor de marcat electronice cu jurnal electronic și prin conectarea obligatorie la infrastructura informatică a ANAF.

Cu ce vor fi înlocuite casele de marcat fizice

Schimbarea impusă în 2018 este acum considerată insuficientă pentru ritmul actual de digitalizare, care caracterizează economiile europene moderne. Astfel, Guvernul susține un proiect legislativ prin care o aplicație software va fi capabilă să înlocuiască toate funcțiile esențiale ale unei case de marcat clasice.

Casa de marcat electronică fiscală virtuală (AMEF-V) este o aplicație software, instalată pe un dispozitiv precum terminalele POS, calculatoare, tablete sau telefoane mobile, care ar urma să înregistreze tranzacțiile și să determine sumele supuse fiscalizării, să transmită în timp real datele fiscale către sistemul informatic al ANAF și care ar urma să emită bonul fiscal exclusiv în format electronic, conținând un cod QR unic, generat de sistemul informatic al ANAF.

Astfel, vânzătorii ar putea vinde de oriunde, inclusiv din fermă sau de la târguri, nu ar mai trebui să cumpere aparate de mii de lei și aplicația ar transmite automat datele către ANAF și ar emite bonuri în format digital. Ideea există deja în multe țări europene, unde fie se folosesc sisteme software securizate, Franța, fie combinații hardware-software, Belgia, fie bonuri fiscale electronice cu semnătură digitală, Italia sau criptografiere la sursă, Austria și Germania.

Ce observații are Guvernul la adresa noii inițiative

Guvernul Bolojan susține posibilitatea înlocuirii caselor de marcat fizice cu aplicația software, dar a venit cu o serie de observații și propuneri cu privire la reformularea unor prevederi ale proiectului. În primul rând, Executivul spune că fiecare model de casă de marcat este autorizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, astfel că actualele case de marcat asigură protecția și integritatea datelor stocate. Ca urmare, Executivul observă că în prezent, nu este definit un cadru tehnic prin care să poată fi efectuată certificarea unui software instalat pe dispozitivele electronice.

Executivul estimează că aceste activități necesită un interval de timp de minimum 6-12 luni pentru a putea fi implementate în condiții de siguranță și stabilitate operațională. De asemenea, Guvernul are observații și cu privire la obligația ca aplicația să emită bonul fiscal prin includerea codului unic de validare fiscală generat de sistemul informatic al ANAF. Guvernul semnalează faptul că emiterea acestui tip de bon poate genera un tratament discriminatoriu între clienții care utilizează aplicația și cei care folosesc casele de marcat fizice deoarece:

  • se elimină posibilitatea clientului de a solicita și de a primi varianta tipărită a bonului fiscal
  • măsura poate afecta anumite categorii de cumpărători care nu dețin mijloacele tehnice necesare sau nu posedă competențele digitale pentru accesarea formatului electronic;  
  • absența unui afișaj dedicat clientului înlătură posibilitatea verificării în timp real a produselor scanate, aspect ce ar putea facilita inducerea în eroare a consumatorilor.  

Ce schimbări a adus ultima mare reformă a caselor de marcat

Reamintim că ultima schimbare importantă la nivelul caselor de marcat s-a produs în anul 2018, atunci când principala modificare adusă de OUG 28 a fost obligativitatea caselor de marcat cu jurnal electronic pentru toți operatorii economici, însoțită de o serie de simplificări administrative și cerințe tehnice noi. Atunci, casele de marcat cu jurnal electronic au devenit obligatorii în două etape, în funcție de mărimea firmei. Pentru firmele mijlocii și mari schimbarea a fost introdusă de la 1 iunie 2018, în timp ce pentru firmele mici, de la 1 august 2018.

Măsură a fost introdusă pentru a elimina manipularea datelor, pentru a asigura trasabilitatea și de a crea o bază reală de raportare. Acest tip de casă de marcat trimite automat rapoarte zilnice către ANAF, salvează datele într-un jurnal electronic securizat și funcționează inclusiv offline. Mai mult decât atât, chiar și fără semnal sau curent, informațiile fiscale sunt protejate, iar sincronizarea se face ulterior.

