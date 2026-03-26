Guvernul pregătește o ordonanță de urgență care va permite statului să intervină în situații excepționale pentru a putea proteja structurile economice sau infrastructuri considerate strategice, aflate în pericol. Actul legislativ are în vedere capacitatea României de a-și păstra funcționale sectoare esențiale, de la energie și industrie, până la alte domenii care susțin economia reală.

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit Mediafax. Așa cum a scris Gândul (Detalii AICI), în prezent obiective din sectoare strategice perecum siderurgia sau energia sunt expuse.

Statul va avea prioritate în cazul vânzării unor active considerate strategice

„Am elaborat, împreună cu Ministerul Energiei, un proiect de ordonanță de urgență care oferă statului instrumentele concrete pentru a interveni în situații în care capacități economice sau infrastructuri considerate strategice sunt în pericol”,este mesajul publicat, joi, pe Facebook de ministrul Darău (foto).

Potrivit oficialului, statul va avea prioritate în cazul vânzării unor active considerate strategice, astfel putând preveni transferul acestora în situații care ar putea leza interesele economice ale României.

Soluții care să protejeze companiile intrate în insolvență

În egală măsură, proiectul prevede soluții pentru sprijinirea companiilor aflate în dificultate pentru a „fi salvate capacități de producție și evitate situațiile în care acestea sunt pierdute sau degradate în timpul unor proceduri lungi de insolvență”.

În plus, sunt incluse și mecanisme pentru „menținerea funcționării unor activități esențiale în perioade de tranziție, astfel încât procese industriale importante să nu fie oprite brusc, cu efecte ireversibile”.

Intervențiile statului vor fi reglementate prin CSAT

Astfel, intervențiile statului vor fi limitate și reglementate prin filtre instituționale, inclusiv la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în funcție de fiecare caz particular.

În opinia ministrul Economiei, proiectul vizează să aducă stabilitatea locurilor de muncă, care nu dispar peste noapte atunci când o companie importantă intră în dificultate”.

Actul legislativ are în vedere capacitatea României de a-și păstra funcționale sectoare esențiale, de la energie și industrie, ”până la alte domenii care susțin economia reală și reduc dependențele externe”, mai spune Darău.

Cum a ajuns Guvernul Bolojan să protejeze companiile străine, în timp ce le sacrifică pe cele românești. Economiștii anunță primăvara concedierilor masive: „Statul român taie în carne vie/ Va fi o explozie de proteste”

Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează că 2026 va fi un an de recesiune. „Consecința pentru economia României va fi reaprinderea inflației și o adâncire a crizei economice”