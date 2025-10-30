Prima pagină » Social » O nouă lege în toate magazinele din România. Cine nu respectă această regulă va fi amendat

30 oct. 2025
O lege prezentă în toate magazinele din România nu este respectată întocmai. Femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii mici, de până la cinci ani, au dreptul la prioritate la magazine, ghișee, casierii, case de marcat și în cadrul oricăror servicii puse la dispoziție de instituții sau companii, atât publice, cât și private.

Operatorii economici sunt obligați prin lege să semnaleze în mod clar, lângă punctele de deservire, existența acestui drept. Cine nu respectă regula va fi amendat.

Legea din toate magazinele din România

O lege care este deja în vigoare acordă femeilor însărcinate și persoanelor care însoțesc copii sub cinci ani dreptul la prioritate la ghișee, magazine, case de marcat și la alte servicii care presupune statul la rând și așteptarea.

Accesul prioritar nu necesită prezentarea unui act medical și este suficient ca graviditatea să fie vizibilă sau ca persoana să fie însoțită de un copil mai mic de cinci ani.

Este important de precizat faptul că în parcările entităților publice și private cu peste 10 locuri, cel puțin 4% dintre acestea, dar minimum 2 locuri, trebuie rezervate pentru femeile gravide și persoanele cu copii sub 5 ani. Dacă parcarea are mai puțin de 10 locuri, regula nu se aplică.

Clienții, dar și comercianții din magazine riscă să fie sancționați cu amendă dacă nu respectă legea priorității pentru femeile însărcinate. Încălcarea regulilor privind prioritatea acordată femeilor gravide și persoanelor cu copii sub 5 ani sau lipsa afișelor care informează despre acest drept se sancționează cu amendă între 200 și 1.000 de lei. Nerespectarea obligației de a amenaja și semnaliza locurile de parcare rezervate pentru aceste categorii se sancționează cu amendă între 2.000 și 10.000 de lei.

Drepturile gravidelor la locul de muncă

Sursa foto: Pexels

Femeile însărcinate trebuie să știe că programul de lucru în România pentru gravide poate fi redus cu două ore, iar alte zile libere pot fi solicitate pentru analizele care nu se pot programa în afara programului oficial de lucru. Legea permite reducerea programului de lucru pentru gravide cu o pătrime din durata normală de muncă. Asta înseamnă că, în loc de 8, femeia însărcinată merge 6 ore pe zi la muncă, angajatorul fiind obligat să îi plătească salariul întreg.

,,În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.”, se precizează în lege.

