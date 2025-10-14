După HBO Max, o altă platformă de streaming anunță SCUMPIRI semnificative pentru abonații din România. Tariful va crește din 4 noiembrie 2025

Românii care adoră să urmărească filmele și serialele de acasă, pe platformele de streaming, încasează o nouă lovitură după ce au fost înștiințați despre scumpirea abonamentului la HBO Max: și platforma de streaming Disney Plus a anunțat creșterea tarifelor lunare pentru abonați.

Platforma Disney+, deținută de compania The Walt Disney, este cunoscută pentru difuzarea unor producții proprii, precum „Lilo & Stitch”, „White Snow”, „The Little Mermaid”, dar și pentru titluri din francizele de mare succes global, precum „Avatar”, „Star Wars”, „Avengers”, „Alien” și „The Simpsons”. Cele mai noi documentare de pe National Geographic Channel sunt difuzate pe această platformă.

Cu cât se va scumpi abonamentul premium la Disney Plus

Abonații sunt înștiințați printr-un mesaj transmis prin e-mail că prețul abonamentului Premium va crește de la 49,99 la 59,99 de lei per lună din 4 noiembrie 2025. Acest pachet asigură calitatea 4K UHD & HDR a filmelor și serialelor rulate pe televizoarele inteligente cu rezoluție înaltă.

Între timp, abonanentul la pachetul standard rămâne tot la 34,99 lei. Abonamentul anual este de 349 lei pentru pachetul standard și 599,90 lei pentru pachetul premium.

Filmele cu Spider-Man nu pot fi vizionate pe Disney Plus

Din păcate, la fel ca în cazul platformei HBO Max, nici Disney Plus nu difuzează toate producțiile de marcă 20th Century Studios, iar unele filme inspirate după benzile desenate Marvel, precum „Spider-Man” și „Hulk”, nu sunt prezente pe platformă.

Fanii supereroului cu puteri de păianjen trebuie să se aboneze la HBO Max (cu abonament premium scumpit la 60 lei de luna viitoare) sau la Voyo (25 de lei) urmări filmele „Spider-Man” din trilogia originală a regizorului Sam Raimi, dar și din trilogia lui Jon Watts. O altă modalitate este închirierea sau cumpărarea filmelor propriu-zise de pe platforma Rakuten. Prețul chiriei pentru filmul Spider-Man 3 din 2007 ajunge la 12 lei, iar achiziționarea este 48,99 lei.

Motivul pentru care abonații de pe Disney Plus nu pot urmări filmele cu Spider-Man ține de drepturi de autor. Sony Pictures Releasing este proprietarul francizei de peste două decenii. BBC scrie că The Walt Disney și Sony au încercat să colaboreze în producția filmelor „Spider-Man”, dar au apărut neînțelegeri în 2019, iar de atunci, drepturile cinematografice asupra supereroului au rămas deținute în exclusivitate de Sony, asta în timp ce The Walt Disney a rămas doar cu supereroii „Avengers”, „Guardian of the Galaxy”, „Fantastic Four” și „X-Men”. Însă, fanii „Spider-Man” pot să vizioneze câteva seriale animate pe platforma Disney Plus, precum „Spidey and his amazing friends”, „Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, „Spider-Man”, „Ultimate Spider-Man” sau „Spider-Man Unlimited”.

