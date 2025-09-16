Prima pagină » Actualitate » Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene

Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene

Bianca Dogaru
16 sept. 2025, 14:57, Actualitate
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
Galerie Foto 7

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România.

Întâlnirea a vizat evaluarea progresului operațiunilor BERD în România, identificarea de noi oportunități de cooperare și prezentarea priorităților strategice ale băncii. Au fost discutate proiectele de investiții aflate în derulare, sprijinul pentru infrastructura municipală și creșterea absorbției fondurilor europene, precum și schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private și eficientizarea activității companiilor de stat.

Potrivit oficialilor, aceste inițiative urmăresc o gestionare mai bună a resurselor financiare, susținerea creșterii economice durabile și implementarea eficientă a proiectelor, în beneficiul comunităților locale și al economiei naționale.

Un alt subiect abordat a vizat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziție internațională inițiat de BERD. Partea română și-a exprimat interesul pentru implicare, în coordonare cu autoritățile moldovene, cu scopul de a sprijini dezvoltarea regională și conectivitatea pe Dunăre și la Marea Neagră.

Ilie Bolojan a salutat implicarea BERD în România, menționând proiectele recente aprobate, printre care programul de eficiență energetică a clădirilor publice din Brașov, modernizarea sistemului de termoficare și regenerarea urbană din Timișoara, precum și sprijinul pentru dezvoltarea energiei regenerabile prin proiecte fotovoltaice în județele Dolj și Olt.

La întrevedere au participat, din partea Guvernului României, Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Ciprian-Constantin Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

BERD este unul dintre principalii investitori internaționali din România, sprijinind proiecte de infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare urbană, precum și inițiative pentru creșterea competitivității economice și a sustenabilității mediului. În ultimele luni, BERD a intensificat colaborarea cu autoritățile locale și centrale, în special pe proiecte de regenerare urbană și energie verde.

În 2024, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit 707 milioane de euro în 44 de proiecte în România, în creștere față de 658 de milioane de euro pentru 23 de proiecte în 2023, punând accent pe tranziția verde a țării și dezvoltarea sectorului privat. Peste 80% din investițiile BERD au vizat companii private, inclusiv proiecte de finanțare pentru furnizori locali, investiții de capital și acorduri de partajare a riscului.

Sursa foto: Guvernul României

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXTERNE Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață
15:23
Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață
EXCLUSIV Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
15:11
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
14:53
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
BREAKING NEWS Toto Dumitrescu a fost dus în cătușe la INML. Fiul lui Ilie Dumitrescu fugise de la locul accidentului și a fost căutat două zile de polițiști
14:42
Toto Dumitrescu a fost dus în cătușe la INML. Fiul lui Ilie Dumitrescu fugise de la locul accidentului și a fost căutat două zile de polițiști
ACTUALITATE Vicepreședintele ASF, despre prețurile la asigurările RCA: „Creșterile nu sunt atât de MARI”
14:28
Vicepreședintele ASF, despre prețurile la asigurările RCA: „Creșterile nu sunt atât de MARI”
EXCLUSIV Stenograme din rechizitoriul Georgescu/Potra. „Care vrea să meargă 25 de ani la pușcărie pentru POTRA? Niciunu’. Toți o să-l dea pe țeavă!”
14:24
Stenograme din rechizitoriul Georgescu/Potra. „Care vrea să meargă 25 de ani la pușcărie pentru POTRA? Niciunu’. Toți o să-l dea pe țeavă!”
Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc