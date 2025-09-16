Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România.

Întâlnirea a vizat evaluarea progresului operațiunilor BERD în România, identificarea de noi oportunități de cooperare și prezentarea priorităților strategice ale băncii. Au fost discutate proiectele de investiții aflate în derulare, sprijinul pentru infrastructura municipală și creșterea absorbției fondurilor europene, precum și schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private și eficientizarea activității companiilor de stat.

Potrivit oficialilor, aceste inițiative urmăresc o gestionare mai bună a resurselor financiare, susținerea creșterii economice durabile și implementarea eficientă a proiectelor, în beneficiul comunităților locale și al economiei naționale.

Un alt subiect abordat a vizat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziție internațională inițiat de BERD. Partea română și-a exprimat interesul pentru implicare, în coordonare cu autoritățile moldovene, cu scopul de a sprijini dezvoltarea regională și conectivitatea pe Dunăre și la Marea Neagră.

Ilie Bolojan a salutat implicarea BERD în România, menționând proiectele recente aprobate, printre care programul de eficiență energetică a clădirilor publice din Brașov, modernizarea sistemului de termoficare și regenerarea urbană din Timișoara, precum și sprijinul pentru dezvoltarea energiei regenerabile prin proiecte fotovoltaice în județele Dolj și Olt.

La întrevedere au participat, din partea Guvernului României, Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Ciprian-Constantin Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

BERD este unul dintre principalii investitori internaționali din România, sprijinind proiecte de infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare urbană, precum și inițiative pentru creșterea competitivității economice și a sustenabilității mediului. În ultimele luni, BERD a intensificat colaborarea cu autoritățile locale și centrale, în special pe proiecte de regenerare urbană și energie verde.

În 2024, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit 707 milioane de euro în 44 de proiecte în România, în creștere față de 658 de milioane de euro pentru 23 de proiecte în 2023, punând accent pe tranziția verde a țării și dezvoltarea sectorului privat. Peste 80% din investițiile BERD au vizat companii private, inclusiv proiecte de finanțare pentru furnizori locali, investiții de capital și acorduri de partajare a riscului.

Sursa foto: Guvernul României

AUTORUL RECOMANDĂ: