Euro se îndreaptă către noi maxime istorice. BNR a făcut anunțul oficial astăzi: leului îi slăbește puterea

03 nov. 2025, 15:07, Economic
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Euro a ajuns la 5,0861 lei, de la 5,0851 lei, înregistrat vineri. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4698 lei. 

Moneda naționlă s-a depreciat în raport cu dolarul american și euro, dar s-a apreciat față de francul elvețian. Astfel, euro a fost cotat de BNR la 5,0861 lei, în creștere cu 0.0010 lei. Valoarea leului a scăzut și în comparație cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4167 lei, în urcare cu 0.0220 lei. Francul elvețian a fost calculat astăzi de Banca Națională Română la 5,4698 lei, în scădere cu 0.0089 față de cotația anterioară.

