Povara majorărilor de taxe şi a celorlalte măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de Guvernul Bolojan se resimte tot mai mult pe umerii românilor. Realitatea contrazice promisiunile făcute de Executiv. Deși creșterea cotelor de TVA era destinată producătorilor și retailerilor, aceștia au transferat-o aproape integral în prețurile de la raft.

Deşi Guvernul s-a angajat că impactul creșterilor de taxe va fi limitat, realitatea din teren arată că producătorii şi retailerii nu au absorbit creşterea cotelor de TVA. Astfel că aceasta a fost transferată aproape integral în preţurile finale. Rezultatul e alarmant: scumpiri în lanţ şi un nou asalt dat puterii de cumpărare a românilor. Astfel, 2025 se anunță un an cu adevărat dificil pentru cetățenii de rând. Politicile de austeritate ale Guvernului Bolojan încep să se resimtă tot mai adânc în buzunarele românilor.

Românii suportă tot mai greu creșterea taxelor și a TVA

Deși scopul măsurilor era acela de a echilibra bugetul de stat, efectele sunt mai degrabă îngrijorătoare: consumul intern se va reduce. Povara fiscală va fi tot mai greu de dus de către români.

Tot pe fondul noilor măsuri fiscal-bugetare, inflația a atins pragul de 10% în august, de la 5.66% în luna iunie a acestui an, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

„Evoluţia reflectă transferarea într-o foarte mare măsură a majorării cotelor de TVA asupra preţurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienţei cererii pe anumite segmente şi al nivelului crescut al aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt“,se arată în comunicatul BNR.

Pe de altă parte, Banca Mondială avertizează că țara noastră se numără printre economiile europene care vor înregistra cele mai ample corecții ale consumului privat în 2025. Economiștii avertizează că pentru populația afectată deja de scumpiri, noul val de taxe reprezintă doar o presiune în plus.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Bolojan are curaj să facă băi de mulțime doar acasă, la Oradea și doar de dincolo de gard. În rest, e fluierat și huiduit peste tot unde merge

Creșterea prețurilor se menține la aproape 10%. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an