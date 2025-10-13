Prima pagină » Economie » BNR confirmă ceea ce deja știm cu toții. Creșterile de taxe s-au transferat direct în prețurile de la raft

BNR confirmă ceea ce deja știm cu toții. Creșterile de taxe s-au transferat direct în prețurile de la raft

13 oct. 2025, 17:55, Economie
BNR confirmă ceea ce deja știm cu toții. Creșterile de taxe s-au transferat direct în prețurile de la raft

Povara majorărilor de taxe şi a celorlalte măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de Guvernul Bolojan se resimte tot mai mult pe umerii românilor. Realitatea contrazice promisiunile făcute de Executiv. Deși creșterea cotelor de TVA era destinată producătorilor și retailerilor, aceștia au transferat-o aproape integral în prețurile de la raft.

Deşi Guvernul s-a angajat că impactul creșterilor de taxe va fi limitat, realitatea din teren arată că producătorii şi retailerii nu au absorbit creşterea cotelor de TVA. Astfel că aceasta a fost transferată aproape integral în preţurile finale. Rezultatul e alarmant: scumpiri în lanţ şi un nou asalt dat puterii de cumpărare a românilor. Astfel, 2025 se anunță un an cu adevărat dificil pentru cetățenii de rând. Politicile de austeritate ale Guvernului Bolojan încep să se resimtă tot mai adânc în buzunarele românilor.

Românii suportă tot mai greu creșterea taxelor și a TVA

Deși scopul măsurilor era acela de a echilibra bugetul de stat, efectele sunt mai degrabă îngrijorătoare: consumul intern se va reduce. Povara fiscală va fi tot mai greu de dus de către români.

INS: Rata inflației a scăzut în luna mai, la 5,12%. Care sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult

Tot pe fondul noilor măsuri fiscal-bugetare, inflația a atins pragul de 10% în august, de la 5.66% în luna iunie a acestui an, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

„Evoluţia reflectă transferarea într-o foarte mare măsură a majorării cotelor de TVA asupra preţurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienţei cererii pe anumite segmente şi al nivelului crescut al aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt“,se arată în comunicatul BNR.

Pe de altă parte, Banca Mondială avertizează că țara noastră se numără printre economiile europene care vor înregistra cele mai ample corecții ale consumului privat în 2025. Economiștii avertizează că pentru populația afectată deja de scumpiri, noul val de taxe reprezintă doar o presiune în plus.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Bolojan are curaj să facă băi de mulțime doar acasă, la Oradea și doar de dincolo de gard. În rest, e fluierat și huiduit peste tot unde merge

Creșterea prețurilor se menține la aproape 10%. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an

Citește și

ULTIMA ORĂ Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari
16:12
Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari
ECONOMIE Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor
10:51
Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor
ECONOMIE Creșterea prețurilor se menține la aproape 10%. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an
10:07
Creșterea prețurilor se menține la aproape 10%. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an
ECONOMIE Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro
14:15, 12 Oct 2025
Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro
EXCLUSIV Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările
12:58, 12 Oct 2025
Măsurile guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv. Dimpotrivă. Au îngenuncheat economia, au inhibat consumul și au oprit investițiile. Creșterea de TVA nu a crescut încasările
ECONOMIE China transformă mineralele rare într-o ARMĂ în conflictul comercial cu Trump
08:00, 12 Oct 2025
China transformă mineralele rare într-o ARMĂ în conflictul comercial cu Trump
Mediafax
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru, au ajuns proști
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos? "Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă!"
RadioImpuls
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”
ULTIMA ORĂ Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
19:30
Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
EXTERNE Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
19:20
Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
ACTUALITATE Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării
19:11
Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării
ACTUALITATE Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
19:08
Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
POLITICĂ Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta
18:56
Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta