Mărturia neștiută despre hoții mașinii lui Gigi Becali. Ce spune temutul Kamaz

Bogdan Măgurean, cunoscut drept Kamaz, a povestit cum a reacționat Gigi Becali după ce hoții care i-ar fi furat mașina au fost prinși. Măgurean susține că Becali nu ar fi vrut ca aceștia să ajungă după gratii și că, ulterior, situația ar fi căpătat o altă turnură. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Martorii”, difuzată de Gândul. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Kamaz a relatat că, după ce au fost prinși cei acuzați că i-ar fi furat mașina, Gigi Becali ar fi încercat să îi scape de un dosar penal. Potrivit acestuia, Becali ar fi intervenit pentru ca aceștia să nu fie cercetați.

Andrei Dumitrescu:„Eu știu că după ce i-au prins pe hoți, Cătălin Zmărăndescu l-a sunat pe Gigi și i-a zis: „Stai că-i ducem la poliție.” Kamaz: „Nea Gigi nu a vrut să-i bage la pușcărie. ”

În continuarea relatării, Măgurean spune că Gigi Becali ar fi fost pus în situația de a decide dacă îi incriminează sau nu pe cei prinși. El afirmă că patronul FCSB ar fi ales să nu îi trimită la închisoare, în ciuda situației create.

„Nea Gigi chiar nu a vrut să-i bage la pușcărie”, spune Kamaz

Măgurean a precizat că, din punctul său de vedere, lucrurile s-ar fi complicat ulterior, după ce cazul a ajuns în atenția autorităților. El a făcut referire și la încadrarea juridică ce ar fi putut apărea în cazul unei persoane private de libertate.