500 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România, până pe 12 decembrie 2026. Cine se încadrează

Vești bune pentru pensionari! 500 lei în plus la pensie, până pe 12 decembrie 2026. Vezi mai jos cine se încadrează.

Până la finalul acestui ani, unii pensionari vor primi ajutoare în valoare de 500 de lei. Este important de știut că în unele cazuri este nevoie de depunerea unei cereri.

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Ce pensionari se încadrează și care sunt condițiile

Pensionarii care se încadrează și vor primi suma de 500 de lei în plus la pensie, până pe 12 decembrie 2026, sunt cei care au venituri lunare de până la 1.500 de lei, inclusiv.

Pensionarii cu venituri lunare din pensii de până la 3.000 de lei vor primi un ajutor financiar acordat în funcție de nivelul pensiei:

500 de lei pentru pensii de până la 1.500 de lei, inclusiv;

400 de lei pentru pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, inclusiv;

300 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei, inclusiv.

Un aspect foarte important este faptul că la calcularea veniturilor se ia în considerare atât pensia, cât și alte surse de venit, precum salariul, în cazul pensionarilor care au ales să continue să lucreze, sau veniturile obținute din activități independente.

Ajutorul nu va fi acordat persoanelor care s-au pensionat, dar nu au încasat încă prima pensie. De asemenea, pensionarii care au domiciliul sau reședința în afara țării nu vor beneficia de ajutorul cuprins între 300 și 500 de lei.

Cine beneficiază de ajutor pentru facturi și încălzire

Statul oferă pensionarilor două tipuri de ajutoare pentru plata facturilor. Pentru ambele este necesară depunerea unei cereri.