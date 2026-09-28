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Un bărbat din Bangkok a primit 15 zile de închisoare și amendă pentru că s-a plimbat cu skijetul pe străzile inundate. Care a fost intenția acestuia

Un bărbat din Bangkok a primit 15 zile de închisoare și amendă pentru că s-a plimbat cu skijetul pe străzile inundate. Care a fost intenția acestuia
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Un bărbat a fost arestat și pus sub acuzare pentru tulburarea liniștii publice după ce s-a plimbat cu un skijet pe străzile inundate ale Bangkokului. Bărbatul în cauză a precizat că un prieten din străinătate l-a încurajat să facă acest lucru pentru a ridica moralul oamenilor afectați de viitură.

În ciuda intențiilor sale, thailandezul a fost condamnat la 15 zile de închisoare și a primit o amendă de 5.000 de baht, echivalentul a 130 de euro, pentru tulburarea liniștii publice și blocarea traficului.

Cascadorul de ocazie este CEO al unei companii de divertisment și a precizat poliției că a fost încurajat de un prieten străin să facă acest lucru. Prietenul de nădejde i-ar fi sugerat că astfel de cascadorii pe timp de inundații se practică în alte țări pentru „a ridica moralul oamenilor” aflați în situații stresante.

Toată peripeția a fost filmată de o a doua persoană, care l-a însoțit pe bărbatul cu skijetul pentru a imortaliza momentul. Cu toate acestea, tovarășul cameraman a fost pus și el sub acuzare pentru complicitate și sprijinirea comiterii unei infracțiuni.

Gestul celor doi a fost taxat extrem de dur deoarece capitala Thailandei se confruntă în prezent cu o criză severă generată de inundații care au blocat peste 80.000 de oameni în propriile case, au provocat decese la nivel național și au perturbat grav operațiunile de pe aeroportul principal.

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