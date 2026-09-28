Bangkok, capitala Thailandei, a fost declarată zonă afectată de dezastru după ce a plouat timp de 48 de ore, cauzând inundații severe.

Apa a ajuns până la 30 de centimetri. Bangkok se numără printre cele 41 de provincii thailandeze grav afectate de inundații în ultimele săptămâni, care au ucis cel puțin opt persoane și au avariat peste 500.000 de locuințe.

În fața unui mall, într-o „piață de tarabe plutitoare” improvizată, comercianții și fermierii continuă totuși să-și vândă produsele, de la legume la pește, potrivit NBC News.

Unii thailandezi se deplasează cu bărcile ca la Veneția pe străzile inundate.

„Magazinul meu este situat în spatele pieței, în Bang Kapi. Dacă clienții se deplasează înăuntru, este dificil pentru că nivelul apei scade și uneori crește. În zona pieței unde mă aflu, apa vine chiar până la genunchi. Are impact asupra clienților, care nu vor să vină înăuntru, nu vor să stea în apă pentru prea mult timp. Deci, noi trebuie să ne descurcăm să ne vindem produsele în afară, în apă. Este distractiv? Păi, să întâlnești oameni este mereu distractiv într-un fel. Dar dacă mă întrebi că vreau să fie așa, nu, nu vreau. Vreau ca agențiile guvernamentale să acorde mai mltă atenție acestei zone, pentru că foarte puține agenții guvernamentale vin în districtul Bang Kapi”, a spus o vânzătoare pentru The Star.

Oamenii sunt disperați. Mulți au fost surprinși de inunundații pe neașteptate și au pierdut toată agoniseala și n-au ce să mănânce. Cu dificultate, încearcă să-și facă cumpărăturile la tarabele improvizate, mergând prin apa până la genunchi.

„Nu mai avem mâncare să mâncăm pentru că nu ne-am pregătit din timp. N-am reușit să ne împachetăm lucrurile la timp, deci nu avem nimic depozitat în frigider. Deci, venim aici să ne cumpărăm mâncarea pentru că nu ne-a mai rămas nimic de mâncat” a spus o clientă îngrijorată pentru Reuters.

Sursa Video: Reuters