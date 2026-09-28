Prima pagină » Actualitate » SUA a livrat primele nouă vehicule amfibii de asalt către România. Noua capabilitate întărește flancul estic al NATO

SUA a livrat primele nouă vehicule amfibii de asalt către România. Noua capabilitate întărește flancul estic al NATO

Olga Borșcevschi
SUA a livrat primele nouă vehicule amfibii de asalt către România. Noua capabilitate întărește flancul estic al NATO
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Statele Unite și România au celebrat livrarea primelor nouă vehicule amfibii de asalt (AAV) către România, marcând o etapă importantă în cooperarea în domeniul apărării dintre SUA și România și consolidând securitatea NATO pe coasta Mării Negre și de-a lungul flancului estic al alianței, a transmis, luni, Ambasada SUA la București.

SUA și România marchează sosirea vehiculelor amfibii de asalt

Sosirea AAV-urilor – vehicule militare concepute pentru a transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare în timpul operațiunilor de luptă amfibie – la Babadag, județul Tulcea marchează începutul instruirii tehnice specializate necesare pentru punerea în serviciu activ a noii capabilități. Concepute pentru terenuri dificile și misiuni complexe, vehiculele AAV oferă mobilitate și adaptabilitate esențiale, fiind perfect adaptate pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Descurajarea se bazează pe capabilități, dar Alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele”, a declarat Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, în cadrul ceremoniei oficiale de intrare în serviciu a vehiculelor.

„Această ceremonie marchează continuarea unui parteneriat strategic care aduce rezultate concrete, consolidează capacități reale și reflectă încrederea reală dintre națiunile noastre”, a adăugat el.

Ambasadorul Nirenberg a subliniat rolul important al Corpului de Marină al Statelor Unite în coordonarea logisticii și în furnizarea expertizei operaționale necesare pentru întreținerea și utilizarea pe termen lung a vehiculelor. De asemenea, Ambasadorul a lăudat oficialii guvernului român, militarii și personalul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” însărcinat cu operarea flotei.

Livrarea vehiculelor AAV reprezintă o investiție pe termen lung în infrastructura națională de apărare, consolidând capacitatea comună a Statelor Unite și a României de a răspunde provocărilor de securitate în continuă evoluție de pe flancul estic al NATO.

Vehiculul de asalt amfibiu AAV7A1 este proiectat să transporte până la 21 de infanteriști marini echipați pentru luptă și echipament de la navele militare către țărmuri ostile, iar șenilele grele de teren asigură protecția trupelor în timpul deplasării dinspre valurile puternice spre uscat. Evoluând de la vehiculele de desant „Alligator” din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, AAV și-a câștigat reputația de rezistență, durabilitate și mobilitate superioară pentru transportul trupelor și al încărcăturii de pe nave la țărm.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
21:20
Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
REACȚIE Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
20:46
Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
FLASH NEWS Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
20:12
Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
ULTIMA ORĂ Jurnalistul Patrick André de Hillerin, colaborator și editorialist Gândul, s-a stins din viață
19:44
Jurnalistul Patrick André de Hillerin, colaborator și editorialist Gândul, s-a stins din viață
OFICIAL OMV Petrom anunță primele gaze din Marea Neagră în prima jumătate a anului 2027
19:18
OMV Petrom anunță primele gaze din Marea Neagră în prima jumătate a anului 2027
Mediafax
EXCLUSIV. Cine este rusul numit administrator special la Petrotel-Lukoil!
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
Ambasadorul SUA, mesaj pentru România de la Babadag după sosirea AAV-7: „Nu este singură”
Click
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
FLASH NEWS Donald Trump, dispus să facă concesii Iranului pentru a ajunge la un acord de pace. Ce propune președintele SUA
20:37
Donald Trump, dispus să facă concesii Iranului pentru a ajunge la un acord de pace. Ce propune președintele SUA
INEDIT În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia
20:17
În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia
INEDIT Piață plutitoare în Bangkok, după inundații. Comercianții își vând produsele pe tarabe plutitoare
19:52
Piață plutitoare în Bangkok, după inundații. Comercianții își vând produsele pe tarabe plutitoare
FLASH NEWS Un bărbat din Bangkok a primit 15 zile de închisoare și amendă pentru că s-a plimbat cu skijetul pe străzile inundate. Care a fost intenția acestuia
19:39
Un bărbat din Bangkok a primit 15 zile de închisoare și amendă pentru că s-a plimbat cu skijetul pe străzile inundate. Care a fost intenția acestuia
ACTUALITATE Mărturia neștiută despre hoții mașinii lui Gigi Becali. Ce spune temutul Kamaz
19:30
Mărturia neștiută despre hoții mașinii lui Gigi Becali. Ce spune temutul Kamaz
FLASH NEWS Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul de Finanțe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate
19:17
Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul de Finanțe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe