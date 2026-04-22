„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale

Tot mai mulți români ajunși la pensie descoperă că, după o viață întreagă de muncă, suma pe care o vor primi este mult sub așteptări. Spre exemplu, un pensionar român care a muncit peste trei decenii de muncă și a avut un salariu de de 3.500 de lei, a ajuns să primească puțin peste 2.000 de lei lunar. Explicația ține strict de formula de calcul și de contribuțiile reale din timpul activității.

Ce pensie primește un pensionar român

Realitatea din sistemul de pensii nu este ușor de acceptat pentru mulți români. După zeci de ani de muncă, veniturile sunt adesea modeste.

Datele oficiale arată că aproximativ 2,8 milioane de pensionari primesc o pensie medie, care este în jur de 2.820 lei. Aproape 2 milioane au pensii sub 2.000 lei, iar aproximativ 900.000 au o pensie minimă de 1.281 lei, conform datelor de la Casa de Pensii citite de Newsweeek România.

Un pensionar în vârstă de 65 de ani, ieșit la pensie la limita standard, a atras atenția prin situația sa.

A muncit 31 de ani și 5 luni cu acte în regulă și avea un salariu net de aproximativ 3.500 lei în momentul depunerii dosarului. Cu toate acestea, pensia stabilită a fost de doar 2.051 lei.

„Mă simt nedreptățit și foarte nemulțumit pentru pensia care mi-a fost calculată”, a declarat acesta.

Problema nu ține de un calcul greșit, ci de modul în care funcționează sistemul. În cazul acestui pensionar, aceasta a avut un punctaj de contribuții de 21,8 și 3,5 puncte de stabilitate, ceea ce a rezultat un total de 25,3 puncte.

Valoarea punctului de referință este de 81 lei.

Astfel, calculul final este: 25,3 x 81 = 2.049,3

Deși a muncit peste 30 de ani, nu a acumulat suficiente puncte suplimentare, iar venitul raportat la salariul mediu nu a fost suficient de mare pentru un punctaj ridicat. Pensia lui reprezintă aproximativ 57% din fostul salariu, peste media națională de circa 48%.

Cum se calculează, de fapt, pensia

Formula este simplă pe hârtie, dar produce diferențe mari în realitate.

Pensia depinde de două elemente esențiale:

Punctajul din contribuții, care se calculează raportând salariul lunar la salariul mediu din economie din perioada respectivă.

Exemplu concret:

salariu brut: 6.000 lei

salariu mediu: 9.192 lei

punctaj: 6.000 / 9.192 = 0,653 puncte

Acest punctaj se calculează lunar, apoi se face media anuală.

Punctele de stabilitate, care se acordă doar pentru peste 25 de ani munciți

între 25 și 30 ani: 0,5 puncte/an

între 30 și 35 ani: 0,75 puncte/an

peste 35 ani: 1 punct/an

Dacă nu depășești semnificativ 30-35 de ani sau nu ai salarii peste medie, punctajul rămâne mic.

