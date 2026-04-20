Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027

Vești îmbucurătoare pentru o anumită categorie de pensionari. Începând cu data de 1 ianuarie 2027, se preconizează că pensiile vor crește cu 500 de lei pentru categoria respectivă. Florin Manole, Ministrul Muncii, susținea că peste doar câteva luni vor avea loc majorări ale pensiilor.

Într-o declarație publică, Florin Manole, Ministrul Muncii, susținea că pensiile românilor ar urma să fie majorate începând de la 1 ianuarie 2027. Decizia vine după ce pensiile nu au mai fost indexate în ultimii doi ani. Oficialul a susținut, de altfel, că mărirea procentuală va fi stabilită abia spre finalul anului, după ce se va aproba bugetul. De asemenea, eliminarea CASS în cazul pensiilor de peste 3.000 de lei este luată în discuție.

Pensii mai mari cu 500 de lei

O mărire cu 500 de lei ar putea fi posibilă, de exemplu, în cazul pensionarilor care au acum o pensie de 5.000 de lei. În total, ar urma să aibă 5.500 de lei.

De asemenea, o mărire de 250 de lei ar putea fi posibilă în cazul pensionarilor care au o pensie de 2.500 de lei. În total, ar urma să aibă 2.750 de lei. Odată cu indexarea de la 1 ianuarie 2027, o mărire cu 300 de lei ar putea fi posibilă și în cazul celor care iau, acum, 3.000 de lei. În total, ar urma să aibă o pensie de 3.300 de lei.

Autorul recomandă: