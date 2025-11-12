Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG – producător german de armament – și cu reprezentanţi ai conducerii companiei. Dotarea armatei cu echipamente de ultimă generaţie, care vor fi finanţate din programul SAFE, precum şi susţinerea investiţiilor străine în dezvoltarea industrială din România, s-au numărat printre subiectele de discuție și negociere cu gigantul din industria armamentului.

„Susținerea investițiilor străine în dezvoltarea industrială din România”

Guvernul a anunţat că, în zilele următoare, vor fi clarificate toate detaliile, pentru ca posibila cooperare și înțelegere să fie aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în prima ședință din noiembrie.

Scopul final, a precizat Ilie Bolojan, o constituie definitivarea pachetul României, pentru accesarea celor peste 16,5 miliarde de euro alocate prin SAFE.

„Am avut astăzi, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, și cu reprezentanți ai conducerii companiei. Am ajuns la o înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare, care răspunde unor nevoi imediate ale României. Armata va fi dotată cu echipamente de ultimă generație, finanțate din programul SAFE. O altă direcție a înțelegerii de azi este susținerea investițiilor străine în dezvoltarea industrială din România.

După clarificarea ultimelor detalii, acest acord și celelalte programe majore urmează să fie supuse aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării în prima ședință din noiembrie. Astfel vom putea definitiva pachetul pentru cele peste 16,5 miliarde de euro alocate României prin SAFE.

Doresc să mulțumesc colegilor din guvern dl Ionuț Moșteanu, dl Radu Miruță și dl Mihai Jurca, alături de echipele acestora pentru munca depusă până acum și cea pe care o vor face pentru a atinge aceste obiective”, se arată în mesajul postat de premier pe pagina de facebook.

Sursă foto: Facebook Ilie Bolojan

