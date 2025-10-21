România atrage tot mai mult interes din partea turiștilor, însă piața nu are suficientă coerență, iar strategia națională nu este pe deplin dezvoltată. În comparație, vecinii bulgari se bucură de o creștere a numărului de turiști. Conform datelor INS, numărul vizitatorilor străini, excluzându-i pe cei care tranzitează Bulgaria, a urcat cu 3,6% față de anul trecut.

Turismul ar urma să genereze anul acesta 8,4% din PIB-ul Bulgariei, arată estimările celor de la Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor. Spre comparație, turismul din România este la jumătate din valoarea cifrelor generate de vecinii bulgari. Datele raportului pe Bulgaria au fost prezentate de adjunctul ministrului Turismului Irena Georgieva, care a subliniat că obiectivul principal al bugetului de stat ar trebui să îl reprezinte asigurarea creșterii turismului. Oficialul a explicat că turismul joacă un rol extrem de important în sprijinirea dezvoltării Bulgariei, atât din punct de vedere al forței de muncă, cât și din perspectiva echilibrului regional.

România are potențial, dar nu se promovează suficient

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul turiștilor cazați în România a suferit o scădere de 0,8% față de anul trecut. În perioada ianuarie-iulie 2025 au fost cazați în țară aproximativ 7,603 milioane de turiști, dintre care 18,1% turiști străini. În schimb, numărul turiștilor care au înnoptat în structuri de cazare din Bulgaria a crescut cu 2,9%, iar numărul vizitatorilor străini a crescut cu 3,6% față de anul trecut.

Rezultatele au depășit așteptările inițiale ale Ministerului Turismului din Bulgaria, care se aștepta la un avans de maxim 1% al turismului intern și de o creștere de 2% a numărului de turiști străini. În timp ce Bulgaria investește în sectorul turistic și generează venituri substanțiale care pot ajuta considerabil la creșterea PIB-ului, România este încă sub media Uniunii Europene de 4,5% din PIB pentru turism. Deși potențialul este cât se poate de mare, lipsa de promovare și de interes împiedică România să atingă o contribuție mai mare la PIB prin turism.

