Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării

Sectorul turistic din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, atingând totodată niveluri record și în perioada ianuarie-iulie în ceea ce privește sosirile și încasările.

Potrivit Ekathimerini.com, în perioada ianuarie-iulie 2025, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 12,5%, ajungând la 12,182 miliarde de euro, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG). Și datele privind traficul de pasageri pe aeroporturile din Grecia în august arată aceeași tendință ascendentă.

Numărul mare de turiști, o gură de oxigen pentru economia elenă

Creșterea veniturilor din turism, combinată cu majorarea exporturilor, a contribuit la o scădere a deficitului de cont curent al țării, care s-a redus la 6,7 miliarde de euro, în primele șapte luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2024.

Analiștii se așteaptă ca Grecia să înregistreze un alt an solid în ceea ce privește sectorul turismului, un motor-cheie al economiei. Anul trecut, veniturile statului elen din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creștere de la 20,6 miliarde de euro, în 2023. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei și asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.

Sursa foto: Shutterstock