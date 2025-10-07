Prima pagină » Actualitate » Prețul neașteptat pe care îl va plăti o familie cu 2 copii pentru un sejur de 7 nopți în Bulgaria, în 2026. Scumpiri cu câteva sute de euro

Prețul neașteptat pe care îl va plăti o familie cu 2 copii pentru un sejur de 7 nopți în Bulgaria, în 2026. Scumpiri cu câteva sute de euro

07 oct. 2025, 08:00, Actualitate
Prețul neașteptat pe care îl va plăti o familie cu 2 copii pentru un sejur de 7 nopți în Bulgaria, în 2026. Scumpiri cu câteva sute de euro
Prețul neașteptat pe care îl va plăti o familie cu 2 copii pentru un sejur de 7 nopți în Bulgaria, în 2026 / foto: colaj Shutterstock

Anul 2026 poate aduce prețuri neașteptate pentru vacanțele în Bulgaria. O familie cu 2 copii va plăti mai mult pentru un sejur de 7 nopți pe litoralul bulgăresc. Datele indică o scumpire a tarifelor pachetelor turistice cu până la 20%, vara viitoare.

Bulgaria se află printre statele preferate de turiștii străini, atunci când vine vorba despre vacanțe. Sunt anunțate, însă, scumpiri pentru anul 2026 în ramura turismului. Începând cu 2026, turiștii vor plăti mai mult pentru concediile pe litoralul bulgăresc, odată cu inflația și trecerea la moneda unică. În acest sens, vor exista scumpiri ale tarifelor cu până la 20%, până în vara anului viitor.

Cât va costa o vacanță în Bulgaria?

Însă, cât ar putea ajunge să plătească o familie cu 2 copii pentru un sejur de o săptămână pe litoralul bulgăresc? Potrivit datelor, creșterea va fi chiar și cu câteva sute de euro. De exemplu, o familie va achita u preț de 750 de euro, în 2026, la Nisipurile de Aur, pentru un sejur de 7 nopți la un resort cotat la 4 stele, all inclusive. Prin comparație cu 2025, în plin sezon, prețul va fi cu 200 de euro mai mare.

Având în vedere scumpirile și în ramura HoReCa, agențiile de turism au negociat deja pachetele pe care le vor oferi clienților și există o probabilitate, susțin acestea, ca tot mai mulți turiști să aleagă să își plătească vacanțele în rate.

„Cel puţin până la finalul anului sunt reduceri foarte mari, de până la 40% şi după aceea mai avem un prag foarte important până la sfârşitul lunii februarie. Sunt undeva la 800-900.000 de turişti români care au ales Bulgaria”, a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT, arată Observatornews.ro.

Autorul recomandă:

Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz

Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt

Cum a ajuns Bali dezamăgirea turiștilor. Paradisul tropical, promovat pe internet cu peisaje spectaculoase, este plin de mormane de gunoaie

Transformare spectaculoasă pentru stațiunea Sovata. Peste 80 de milioane de euro au fost investite în ultimii ani

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

POLITICĂ Se clatină coaliția de guvernare? Reforma administrației și alegerile pentru Capitală aprind și mai tare spiritele între PSD și PNL
08:00
Se clatină coaliția de guvernare? Reforma administrației și alegerile pentru Capitală aprind și mai tare spiritele între PSD și PNL
SPORT Gigi Becali, răspuns tranșant la o ofertă faraonică: 200 de milioane de euro pentru FCSB! Vinde echipa latifundiarul din Pipera și se retrage?
07:57
Gigi Becali, răspuns tranșant la o ofertă faraonică: 200 de milioane de euro pentru FCSB! Vinde echipa latifundiarul din Pipera și se retrage?
ACTUALITATE Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
07:43
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
ACTUALITATE 7 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 73 de ani, Simon Cowell 66/ Arnold Schwarzenegger este ales guvernator al Californiei
07:15
7 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 73 de ani, Simon Cowell 66/ Arnold Schwarzenegger este ales guvernator al Californiei
EXCLUSIV Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri”
07:00
Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri”
EXCLUSIV Cine este noua „Elena Udrea” de la Cotroceni. Blonda din umbra lui Nicușor Dan, care îl ținea în „picioare” pe fostul primar, ar putea trage toate sforile în Administrația Prezidențială
06:30
Cine este noua „Elena Udrea” de la Cotroceni. Blonda din umbra lui Nicușor Dan, care îl ținea în „picioare” pe fostul primar, ar putea trage toate sforile în Administrația Prezidențială
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Actrița din „Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Sorin Oprescu se plimba cu decapotabila în Grecia atunci când în România i se învârteau dosarele prin instanțe
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu temperaturile? Meteorologii au actualizat prognoza
ACTUALITATE Valentin Stan: Acum avem și legea pentru a putea reacționa în cazul unui ATAC hibrid
07:30
Valentin Stan: Acum avem și legea pentru a putea reacționa în cazul unui ATAC hibrid
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nicușor Dan confunda ECOFIN cu Consiliul European, Bolojan confundă ECOFIN cu Comisia Europeană
07:00
Valentin Stan: Nicușor Dan confunda ECOFIN cu Consiliul European, Bolojan confundă ECOFIN cu Comisia Europeană
ANALIZĂ EXCLUSIV Se împlinesc doi ani de la atacurile din 7 octombrie, care au declanșat RĂZBOIUL din Gaza. 48 de ostatici sunt în mâinile Hamas, deși Israelul a distrus orașe și grupuri islamiste. Zeci de mii de civili au fost uciși în operațiuni. Ce urmează
06:00
Se împlinesc doi ani de la atacurile din 7 octombrie, care au declanșat RĂZBOIUL din Gaza. 48 de ostatici sunt în mâinile Hamas, deși Israelul a distrus orașe și grupuri islamiste. Zeci de mii de civili au fost uciși în operațiuni. Ce urmează
ACTUALITATE Cum își aniversează Putin ziua de naștere. Întâlnire cu Consiliul de Securitate și apeluri cu alți lideri. Câți ani împlinește azi liderul de la Kremlin
06:00
Cum își aniversează Putin ziua de naștere. Întâlnire cu Consiliul de Securitate și apeluri cu alți lideri. Câți ani împlinește azi liderul de la Kremlin
ACTUALITATE Valentin Stan: Am putea merge la război să apărăm UCRAINA. Este posibil ca legea apărării naționale să nu fie făcută de noi
00:15
Valentin Stan: Am putea merge la război să apărăm UCRAINA. Este posibil ca legea apărării naționale să nu fie făcută de noi
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Toată EUROPA știe ce s-a întâmplat în românia. Nu mai stă nimeni de vorbă cu Nicușor Dan
23:43
Valentin Stan: Toată EUROPA știe ce s-a întâmplat în românia. Nu mai stă nimeni de vorbă cu Nicușor Dan