Prețul neașteptat pe care îl va plăti o familie cu 2 copii pentru un sejur de 7 nopți în Bulgaria, în 2026. Scumpiri cu câteva sute de euro

Anul 2026 poate aduce prețuri neașteptate pentru vacanțele în Bulgaria. O familie cu 2 copii va plăti mai mult pentru un sejur de 7 nopți pe litoralul bulgăresc. Datele indică o scumpire a tarifelor pachetelor turistice cu până la 20%, vara viitoare.

Bulgaria se află printre statele preferate de turiștii străini, atunci când vine vorba despre vacanțe. Sunt anunțate, însă, scumpiri pentru anul 2026 în ramura turismului. Începând cu 2026, turiștii vor plăti mai mult pentru concediile pe litoralul bulgăresc, odată cu inflația și trecerea la moneda unică. În acest sens, vor exista scumpiri ale tarifelor cu până la 20%, până în vara anului viitor.

Cât va costa o vacanță în Bulgaria?

Însă, cât ar putea ajunge să plătească o familie cu 2 copii pentru un sejur de o săptămână pe litoralul bulgăresc? Potrivit datelor, creșterea va fi chiar și cu câteva sute de euro. De exemplu, o familie va achita u preț de 750 de euro, în 2026, la Nisipurile de Aur, pentru un sejur de 7 nopți la un resort cotat la 4 stele, all inclusive. Prin comparație cu 2025, în plin sezon, prețul va fi cu 200 de euro mai mare.

Având în vedere scumpirile și în ramura HoReCa, agențiile de turism au negociat deja pachetele pe care le vor oferi clienților și există o probabilitate, susțin acestea, ca tot mai mulți turiști să aleagă să își plătească vacanțele în rate.

„Cel puţin până la finalul anului sunt reduceri foarte mari, de până la 40% şi după aceea mai avem un prag foarte important până la sfârşitul lunii februarie. Sunt undeva la 800-900.000 de turişti români care au ales Bulgaria”, a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT, arată Observatornews.ro.

Autorul recomandă:

Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz

Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt

Cum a ajuns Bali dezamăgirea turiștilor. Paradisul tropical, promovat pe internet cu peisaje spectaculoase, este plin de mormane de gunoaie

Transformare spectaculoasă pentru stațiunea Sovata. Peste 80 de milioane de euro au fost investite în ultimii ani

Sursă foto: colaj Shutterstock