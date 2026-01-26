După Mercosur, UE încheie un acord istoric cu India. Ursula: „Succesul Indiei va face lumea mai stabilă și mai prosperă”

În timp ce SUA presează Canada să refuze acordul comercial cu China, amenințând-o cu tarife de 100%, Uniunea Europeană a semnat încă un acord comercial de liber schimb cu India după semnarea acordului istoric cu Mercosur.

La ceremonia semnării acordului au participat președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Acordul a fost încheiat chiar cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Indiene.

„Succesul Indiei va face lumea mai stabilă, mai prosperă și mai sigură”, a spus Ursula von der Leyen.

Iar Antonio Costa a declarat că acordul dintre UE și India transmite un „mesaj important și puternic lumii”.

„UE și India cred mai mult în comerțul liber decât în taxe vamale. Va propulsa economia, va crea noi locuri de muncă, va promova prosperitatea și va asigura stabilitate geopolitică. Două dintre cele mai mari economii și democrații care respectă principile ordinii internaționale trebuie să creeze predictibilitate, iar acordul asta va face”, a spus Costa.

Costa a mai spus că UE va susține Carta Națiunilor Unite, va ajuta Ucraina și va presa Rusia să încheie armistițiu”.

„Viitorul Groenlandei va fi decis de Danemarca și groenlandezi”, a adăugat acesta.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă:Traian Băsescu e convins că Mercosur e o directivă UE: „Cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune”