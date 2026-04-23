Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%

Cifra de afaceri din industrie pe total, piața internă și piața externă, a scăzut, în termeni nominali, cu 3,3% în primele două luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Declinul a fost determinat de evoluțiile negative din industria extractivă, -9% și industria energetică, -3,4%.

Cifra de afaceri din industrie s-a majorat, în termeni nominali, în luna februarie 2026 comparativ cu luna precendetă, pe total cu 12,6%, datorită creșterii înregistrate în industria prelucrătoare, +12,8% și în industria extractivă, +7,7%, arată datele INS. Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat sectorul energetic, -9,8%, industria bunurilor de folosință îndelungată, -6,7%, industria bunurilor intermediare, -5,5% și al bunurilor de uz curent, -1,8%. Singura industrie care a înregistrat un ușor avans a fost cea a bunurilor de capital, cu 0,2%.

Cum arată cifra de afaceri din februarie 2026 comparativ cu cea din ianuarie

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna februarie 2026 comparativ cu luna precedentă, pe total, cu 12,6%, datorită creșterii înregistrate în industria prelucrătoare, +12,8% și în industria extractivă, +7,7%.

Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat: industria bunurilor de capital (+16,0%), industria bunurilor intermediare (+15,9%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+12,3%) și industria bunurilor de uz curent (+8,6%). Industria energetică a scăzut cu 4,7%.

Februarie 2026 comparativ cu februarie 2025

Cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna februarie 2026 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 2,5%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă, -7,6% și în industria prelucrătoare, -2,2%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria energetică, -10,6%, industria bunurilor de folosință îndelungată, -9,1%, industria bunurilor intermediare, -3,6% și industria bunurilor de capital, -0,2%. Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 0,5%.

