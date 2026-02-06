10 ani de USR. Un deceniu în care partidul aflat acum pe locul 4 în preferințele alegătorilor pare că a preluat puterea totală. Președintele USR din 2016 este acum președintele României. Guvernul are 4 membri USR în portofolii-cheie, plus Dragoș Pîslaru, ales în 2019 la Bruxelles pe listele partidului. Pentru un partid care a ajuns în doar 10 ani la o asemenea performanță, ne-am fi așteptat să nu mai facă față la numărul de adeziuni. Însă românii nu par să se înghesuie să devină „salvatori ai României.” Ba din contră.

„Ați distrus SPERANȚA NEAMULUI ROMÂNESC în politica de bună credință”

„Noi livrăm rezultate, nu facem marketing. Protejăm și reformăm mediul, investim în apărare, reprezentăm cu cinste românii și ne asigurăm de corectitudine și transparență în economie.

Hai și tu în USR!”

Acesta este îndemnul cu care partidul lu Dominic Fritz vrea să câștige noi membri în toată țara. Apelul făcut pe Facebook a devenit foarte repede viral, dar nu în sensul în care și-au imaginat „useriștii.” Articolul a strâns aproape 3.000 de comentarii, majoritatea înjurături, emoji-uri furioase și chiar blesteme. Pe alocuri, câte un fost simpatizant își exprimă dezamăgirea față de ce a ajuns partidul în care a crezut.

„Și eu am fost MINȚIT și ÎNJOSIT de către usr”, a comentat un fost susținător al partidului care explică pe larg cum i-a fost trădată încrederea.

„De ce nu ați postat și pe domnul Ionuț Moșteanu?” Nu au lipsit nici glumele utilizatorilor de Facebook, care s-au întrebat de ce nu apare în fotografii și fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Alți români se scuză că nu se pot înscrie în USR pentru că au deja diplome valabile.

„Dacă nu am dosar penal mă primiți?”

Cel mai popular slogan din toate timpurile al USR, „Fără penali în funcții publice”, este luat acum în batjocură de români care se întreabă dacă dosarul penal este cumva o condiție obligatorie pentru a se putea înscrie în partid.

„Ne-ați păcălit o dată, dar nu și a doua oară”

Conform ultimelor sondaje realizate în luna ianuarie, USR a ajuns la 10%, cu 2,5 procente mai puțin decât la alegerile parlamentare din 2024.

