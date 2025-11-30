România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește

România este o țară frumoasă pe care nimeni nu o mai vizitează. Am stabilit și un „record” pe temă: suntem singura țară din Europa care atrage mai puțini turiști internaționali astăzi decât în perioada comunistă. În 1980, țara noastră era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști străini, iar în prezent numărul lor este puțin peste 2 milioane, conform datelor transmise de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). Preocupările decidenților noștri, lipsa de coerență a politicilor publice din ultimii ani și bugetul național de promovare extrem de redus fac ca România să rămână în urma vecinilor bulgari care investesc peste 500 milioane de euro pentru această industrie.

În România, sectorul turistic nu este tratat ca o prioritate economică, deși domeniul ar putea contribui cu peste 10% la PIB și ar putea genera investiții străine, locuri de muncă și notorietate.

Vecinii investesc, noi privim: Paradoxul turismului românesc

Dincolo de numărul redus de turiști, fie ei români sau străini, operatorii turistici din România se scaldă într-un climat în care măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan și creșterea TVA-ului influențează negativ sectorul turistic. De asemenea, reducerea valorii voucherelor de vacanță la jumătate afectează turismul intern pentru că mai mult de jumătate dintre românii care aveau dreptul la acest beneficiu au renunțat să-l folosească.

În timp ce restul lumii se reorientează pe segmente bine definite, România încă se bazează pe târguri, broșuri și pixuri. Bugetul de promovare turistică al țării este de doar 2 milioane de euro pe an, cam cât investește Grecia pentru o singură campanie online într-un sezon. ANAT a atras atenția că bugetul României este suficient pentru promovarea într-o singură piață, nu în 195 de țări, dintre care cel puțin 7 sunt absolut prioritare. „Este ridicol! Este un buget de firmă, nu de țară!”.

România se află pe ultimul loc în Europa la numărul de turiști străini

Conform datelor Eurostat, România se află la coada clasamentului european în ceea ce privește turismul internațional și numărul de nopți de cazare efectuate de străini din totalul cazărilor. În prima jumătate a acestui an, România a atras aproximativ 1,11 milioane de vizitatori internaționali, în creștere cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar o pondere prea mică (sub 20%) din totalul sosirilor înregistrate, majoritatea vizitatorilor fiind români.

Nici la durata medie de ședere a turiștilor străini în unitățile de cazare din țara noastră nu stăm mai bine. Turiștii străini au petrecut aproximativ 2,1 zile în România, iar cheltuielile medii de persoană au fost de aproximativ 3.000 de lei. Destinațiile preferate de vizitatorii străini au fost București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu, dar aproape jumătate dintre aceștia au venit în România pentru afaceri, nu pentru vacanțe.

2026 poate fi un an extrem de dificil pentru turismul românesc

În loc să încerce să vină cu oferte noi și servicii mai bune, sau măcar similare cu cele din Bulgaria, România primește din partea Guvernului doar palpitații. În luna iulie a acestui an, premierul Ilie Bolojan spunea că actualul sistem cu trei cote de TVA va fi simplificat într-un sistem cu doar două cote, de 11% și 21%.

Afirmația oficialului a lăsat de înțeles că dacă nu vor fi încasări suficiente la bugetul de stat, ar putea exista o majorare a TVA la 21% și pentru HoReCa. Patronii de hoteluri și pensiuni din toată România spun că o eventuală creștere a TVA-ului, pe lângă scumpirile din ultimele luni, i-ar putea determina să-și închidă business-urile în 2026.

În timp ce Bulgaria investește în sectorul turistic și generează venituri substanțiale care pot ajuta considerabil la creșterea PIB-ului, România este încă sub media Uniunii Europene de 4,5% din PIB pentru turism.

Turismul ar urma să genereze anul acesta 8,4% din PIB-ul Bulgariei, conform previziunilor Consiliului Mondial al Turismului şi Călătoriilor (WTTC), organizaţie care reprezintă sectorul privat al industriei călătoriilor, potrivit Novinite.

Deși potențialul este cât se poate de mare, lipsa de promovare și de interes împiedică România să atingă o contribuție mai mare la PIB prin turism.

„O oarecare consultare are loc sporadic în întâlniri la minister, în cadrul consiliului consultativ al turismului de exemplu, dar nu vedem nimic pus în aplicare, la modul concret. Nimic din ce am vorbit în ultimul an nu s-a concretizat. Nici prima de incoming, nici fonduri de garantare, nici OMD (Organizație de Management al Destinației) național. Doar tăiere de vouchere de vacanță și creștere de TVA”, spune Adrian Voican, președintele ANAT.

Bulgaria, în top 10 destinații UE preferate de turiștii străini

Deși Bulgaria are probleme economice la fel de mari ca România, se situează printre primele 10 țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de cazări peste noapte ale turiștilor străini.

Conform datelor Eurostat, în perioada ianuarie-septembrie 2025, Bulgaria a înregistrat o creștere de 14,9% a numărului de turiști față de 2019.

Chiar dacă avem deschidere la Marea Neagră, la fel ca vecinii noștri, diferența stă în faptul că bulgarii au îmbunătățit infrastructura turistică și profită de patrimoniul cultural bogat, de la situri preistorice și comori tracice, până la tradiții, festivaluri, meșteșuguri și diversitatea culturală.

Când vine vorba despre cheltuielile cu vacanțele, bulgarii au cheltuit pe călătorii și mâncare în 2025 aproximativ 1 miliard de leva (551 de milioane de euro).

În 74,2% dintre cazuri este vorba despre o vacanță în țară, nu în străinătate, deci banii au ajuns tot la bugetul țării. Bulgarii au cheltuit cei mai mulți bani cu mâncarea și cazare, peste 421 de milioane de euro, iar 92% dintre oameni nu au apelat la agenții de turism sau la rezervări în avans.

Ministrul Turismului, Miroslav Boros, spune că turismul este un pilon esențial al economiei naționale și are o importanță majoră pentru stat prin contribuția semnificativă la PIB, crearea de noi locuri de muncă și consolidarea relațiilor internaționale.

Bulgaria atrage de 3 ori mai mulți turiști britanici decât România

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), România a atras în primele 8 luni ale anului 2025 doar 98.000 de turiști britanici. În contrast, aceleași date arată că Bulgaria a primit aproximativ 235.000 de turiști britanici, o creștere de 4,9% față de anul anterior.

Turiștii britanici rămâne o sursă-cheie pentru acest sector, iar călătorii sunt mai interesați de stațiunile de pe litoralul Bulgariei, siturile culturale, destinațiile urbane și facilitățile pe care le oferă pentru sporturile de iarnă, decât de cele din România.

Operatorii turistici din Bulgaria sunt optimiști cu privire la sezonul turistic din 2026, după ce țara a fost prezentă la unul dintre cele mai mari târguri turistice din Londra. Specialiștii estimează că numărul vizitatorilor britanici este probabil să rămână la fel cu cel din perioada 2024-2025.

Cum vor vecinii noștri să stimuleze turismul în 2026

Bulgaria are în vedere o nouă strategie pentru 2026 prin care intenționează să atragă și mai mulți turiști. Investiția se ridică la aproape 80 milioane de leva (aproape 41 de milioane de euro), 65 de milioane din planul de recuperare și sustenabilitate și 30 de milioane din suma totală alocată municipalităților.

La inițiativa ministrului Turismului, Miroslav Boros, țara va aloca acești bani pentru organizarea de evenimente culturale, pentru că acest tip de evenimente prelungesc sezonul estival și stimulează călătoriile pe tot parcursul anului.

Graniță comună, viziuni diferite: Turismul care ne desparte

Pe lângă investițiile în evenimente culturale, Bulgaria va folosi o parte din bani pentru dezvoltarea unei platforme de tip calendar în care turiștii care scanează un cod QR și pot vedea cazări, restaurante și rute turistice.

O altă schimbare așteptată de toți turiștii străini este intrarea Bulgariei în zona euro, care va avea loc la 1 ianuarie 2026. Pentru țară, acesta este un prilej de dezvoltare, atât economică, cât și în ceea ce privește legăturile cu Occidentul, iar pentru turiștii din zona euro schimbarea va simplifica sejururile.

Străinii care vor vizita Bulgaria nu vor mai fi nevoiți să schimbe bani, iar vizitatorii vor putea compara prețurile din Bulgaria direct cu cele din alte țări din zona euro. Această schimbare majoră va face experiența turiștilor mai simplă și mai fluentă, încurajând astfel vizitele mai dese și cheltuielile mai mari.

Pe lângă investițiile naționale în turismul cultural, Primăria Sofiei lucrează la semnarea unui contract cu Ghidul Mondial Michelin și vrea să stabilească un buget de finanțare de aproape 800 de mii de euro pentru evenimentele care promovează orașul. Astfel, capitala bulgară ar putea să devină un punct de reper internațional, iar directorul întreprinderii municipale de turism spune că „Indiferent că va duce la o singură stea sau cel puțin un restaurant recomandat, va fi deja cel mai mare succes”.

Bulgaria a participat și la Târgul de Turism din România 2025 cu unul dintre cele mai impresionante standuri în care au prezentat un concept creativ care se concentrează pe reperele culturale, resursele naturale și varietatea de opțiuni pentru turismul de vară-iarnă. Paradoxal, turiștii români rămân una dintre cele mai importante piețe externe pentru Bulgaria datorită proximității geografice, a beneficiilor și costurilor reduse pentru un sejur.

