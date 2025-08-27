Opoziția din FRANȚA îl avertizează pe Macron că riscă demiterea dacă nu va numi un premier de stânga /„Se va pune problema”

Opoziția din Franța a intensificat apelurile adresate președintelui Emmanuel Macron, acuzându-l că a încălcat Constituția și avertizându-l că riscă să fie vizat de procedura destituirii dacă nu va numi un prim-ministru de stânga.

Marine Tondelier, liderul Partidului Ecologist, l-a acuzat pe președintele Macron că a încălcat Constituția prin refuzul numirii unui prim-ministru de stânga, din Noul Front Popular, coaliția clasată pe primul loc în scrutinul legislativ din 2024.

”Vestea bună este că pe 8 septembrie acest Guvern va pleca. A doua întrebare de astăzi se referă la ce cred ecologiștii despre o eventuală procedură în sensul destituirii președintelui. Vă răspund clar că această problemă se va pune, dar la momentul potrivit. Sunt două etape anterioare, iar lucrurile trebuie să fie tratate în ordine. Prima etapă: Francois Bayrou cade pe 8 septembrie. A doua etapă este procedura instituțională, chiar dacă Emmanuel Macron a încălcat-o constant, ceea ce șochează întreaga Europă, dacă ar face o altă țară din Europa acest lucru, ar fi la fel de șocant”, a afirmat Marine Tondelier. ”În mod normal, președintele trebuie să numească un premier din cadrul forței politice clasate pe primul loc la precedentele alegeri legislative, adică din Noul Front Popular. Dacă Macron va continua să lase țara în instabilitate prin refuzul de a numi un premier de la noi, atunci se va pune problema destituirii”, a avertizat Marine Tondelier.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat, miercuri, că susține în totalitate inițiativa premierului Francois Bayrou de asumare a răspunderii în Parlament pentru adoptarea reformelor fiscale.

”Este un vot de luciditate și responsabilitate. Nu trebuie să fim nici într-o fază de negare, nici într-o temere de situații catastrofale”, a declarat Emmanuel Macron cu ocazia unei reuniuni a Consiliului de Miniștri.

Conform estimărilor analiștilor francezi, există șanse mari ca Guvernul Francois Bayrou să piardă încrederea Parlamentului și să fie demis în septembrie.

Jean-Luc Mélenchon, liderul Partidului Franța Nesupusă (LFI), a inițiat procedurile pentru potențiala demitere a președintelui Emmanuel Macron, un demers care nu a avut deloc succes în a V-a Republică. Jean-Luc Mélenchon argumentează că, în cazul demiterii premierului prin moțiune de cenzură, trebuie forțat și președintele Macron să plece.

”Trebuie să îl împiedicăm pe domnul Macron să numească a treia oară un prim-ministru care ar face aceeași politică. Iată de ce trebuie să îl demitem. Haosul este Macron”, a argumentat Jean-Luc Mélenchon.

La rândul său, Jean-François Copé, unul dintre liderii partidului Republicanii, a solicitat demisia președintelui Emmanuel Macron, în contextul crizei politice și economice din Franța.

Foto: Profimedia

