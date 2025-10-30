Prima pagină » Economic » Lukoil și-a găsit cumpărător. Gigantul petrolier din Rusia răspunde sancțiunilor americane

Lukoil și-a găsit cumpărător. Gigantul petrolier din Rusia răspunde sancțiunilor americane

30 oct. 2025, 14:32, Economic
Lukoil și-a găsit cumpărător. Gigantul petrolier din Rusia răspunde sancțiunilor americane

Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate, după criza provocată de sancțiunile aplicate atât de Europa, cât și de SUA împotriva companiilor rusești. Gigantul petrolier din Rusia a anunțat, joi, că a primit o ofertă majoră pentru activele sale din străinătate din partea grupului elvețian Gunvor.

Renumita companie rusă Lukoil a anunțat că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de achiziție a Lukoil International GmbH, filiala companiei care deține activele străine ale LUKOIL, potrivit unui comunicat de presă emis de gigantul rusesc.

Cea mai mare măsură luată de o companie rusă în urma sancțiunilor Vestului

Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă măsură luată până în prezent de o companie rusă în urma sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters, citată de Mediafax.

Termenii cheie ai tranzacției au fost conveniți anterior de către părți. Lukoil, la rândul său, a acceptat oferta, fiind de acord să nu negocieze cu alți potențiali cumpărători”, se afirmă în comunicatul emis de Lukoil despre oferta Gunvor.

Foto: Profimedia

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea aprobărilor necesare, inclusiv a autorizației din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, precum și a altor licențe și permise din statele în care compania operează.

Totodată, cele două părți intenționează să solicite prelungirea licențelor și autorizațiilor existente pentru a asigura continuitatea operațiunilor până la încheierea tranzacției.

Gunvor Group a fost cofondată de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și de oligarhul rus Gennady Timchenko, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin. Oligarhul se află pe lista sancțiunilor SUA, iar Törnqvist i-a cumpărat participația acestuia de 43% în anul 2014.

La începutul săptămânii, compania și-a anunțat intenția de a vinde activele sale din străinătate „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state”. Măsura vine la doar câteva zile după ce Statele Unite au inclus Lukoil și compania petrolieră rusă de stat Rosneft pe lista sancțiunilor.

Lukoil este prezentă și în România, unde are rafinăria din Ploiești

Lukoil este una dintre companiile rusești cu cea mai mare prezență internațională, derulând operațiuni în peste 30 de țări din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa. România constituie una dintre piețele cheie ale Lukoil în Europa de Sud-Est.

Gigantul rus deține în țara noastră rafinăria Petrotel – Lukoil din Ploiești, achiziționată în 1998, precum și o rețea de peste 320 de stații de carburanți. Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 2,5 milioane de tone pe an, furnizând o parte semnificativă a producției de combustibili din regiune.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina

Thrillerul MVM în România. Este compania maghiară care vrea să cumpere E.ON Furnizare un „Cal Troian al Rusiei”? Mituri politizate vs. realitate

Citește și

ECONOMIE Ce produce Guvernul României? Datorii. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat astăzi cu 887 mil. lei de la bănci
15:19
Ce produce Guvernul României? Datorii. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat astăzi cu 887 mil. lei de la bănci
ECONOMIE Ministrul Miruță spune că repară economia, dar peste un an
14:14
Ministrul Miruță spune că repară economia, dar peste un an
ECONOMIE Cine sunt antreprenorii români incluși de prestigiosul Financial Times în topul campionilor europeni
16:35
Cine sunt antreprenorii români incluși de prestigiosul Financial Times în topul campionilor europeni
ECONOMIE Cum plătim cu toții dobânzi mai mari din cauza împrumuturilor Guvernului Bolojan
15:27
Cum plătim cu toții dobânzi mai mari din cauza împrumuturilor Guvernului Bolojan
UPDATE Consiliul Tripartit s-a încheiat fără o decizie pe salariul minim. Consens Sindicate – Patronate: majorarea tichetelor de masă de la 40 la 50 lei
10:25, 29 Oct 2025
Consiliul Tripartit s-a încheiat fără o decizie pe salariul minim. Consens Sindicate – Patronate: majorarea tichetelor de masă de la 40 la 50 lei
EXCLUSIV Afacerea „Stâlpișorii” din București. Primăria Capitalei montează anual mii de „popice”, care ajung și la 300 de lei bucata. Cine este în spatele CONTRACTELOR de milioane. Gândul dezvăluie sumele plătite din bani publici pentru invazia de stâlpișori
05:00, 29 Oct 2025
Afacerea „Stâlpișorii” din București. Primăria Capitalei montează anual mii de „popice”, care ajung și la 300 de lei bucata. Cine este în spatele CONTRACTELOR de milioane. Gândul dezvăluie sumele plătite din bani publici pentru invazia de stâlpișori
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un monument din calcar, vechi de 1.400 de ani, dezvăluie o rară conducere feminină într-un oraș mayaș antic
HOROSCOP Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
15:20
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
POLITICĂ Ce se mai întâmplă prin ședințele consiliilor locale: Primarul Rîmbu se relaxează, în timp ce trage cu sete, gânditor, dintr-o ţigară
15:08
Ce se mai întâmplă prin ședințele consiliilor locale: Primarul Rîmbu se relaxează, în timp ce trage cu sete, gânditor, dintr-o ţigară
EXTERNE Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
15:04
Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
POLITICĂ Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația
15:04
Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația
HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2025. ZODIA care va avea succes
15:00
Horoscop 31 octombrie 2025. ZODIA care va avea succes
FLASH NEWS Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România
14:52
Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România