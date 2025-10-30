Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate, după criza provocată de sancțiunile aplicate atât de Europa, cât și de SUA împotriva companiilor rusești. Gigantul petrolier din Rusia a anunțat, joi, că a primit o ofertă majoră pentru activele sale din străinătate din partea grupului elvețian Gunvor.

Renumita companie rusă Lukoil a anunțat că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de achiziție a Lukoil International GmbH, filiala companiei care deține activele străine ale LUKOIL, potrivit unui comunicat de presă emis de gigantul rusesc.

Cea mai mare măsură luată de o companie rusă în urma sancțiunilor Vestului

Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă măsură luată până în prezent de o companie rusă în urma sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters, citată de Mediafax.

„Termenii cheie ai tranzacției au fost conveniți anterior de către părți. Lukoil, la rândul său, a acceptat oferta, fiind de acord să nu negocieze cu alți potențiali cumpărători”, se afirmă în comunicatul emis de Lukoil despre oferta Gunvor.

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea aprobărilor necesare, inclusiv a autorizației din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, precum și a altor licențe și permise din statele în care compania operează.

Totodată, cele două părți intenționează să solicite prelungirea licențelor și autorizațiilor existente pentru a asigura continuitatea operațiunilor până la încheierea tranzacției.

Gunvor Group a fost cofondată de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și de oligarhul rus Gennady Timchenko, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin. Oligarhul se află pe lista sancțiunilor SUA, iar Törnqvist i-a cumpărat participația acestuia de 43% în anul 2014.

La începutul săptămânii, compania și-a anunțat intenția de a vinde activele sale din străinătate „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state”. Măsura vine la doar câteva zile după ce Statele Unite au inclus Lukoil și compania petrolieră rusă de stat Rosneft pe lista sancțiunilor.

Lukoil este prezentă și în România, unde are rafinăria din Ploiești

Lukoil este una dintre companiile rusești cu cea mai mare prezență internațională, derulând operațiuni în peste 30 de țări din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa. România constituie una dintre piețele cheie ale Lukoil în Europa de Sud-Est.

Gigantul rus deține în țara noastră rafinăria Petrotel – Lukoil din Ploiești, achiziționată în 1998, precum și o rețea de peste 320 de stații de carburanți. Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 2,5 milioane de tone pe an, furnizând o parte semnificativă a producției de combustibili din regiune.

