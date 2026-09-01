Alertă în Germania. O stație electrică din apropiere de Berlin, atacată cu dispozitive explozive. Ce arată primele rapoarte ale anchetatorilor

Mai multe dispozitive explozive au fost descoperite, marți, la o substație electrică din Turnow-Preilack, situată în apropierea centralei electrice din Jänschwalde, landul Brandenburg, Germania. Poliția germană a declanșat o anchetă.

„A avut loc cel puțin o explozie”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Direcției de Poliție din Brandenburg. Au fost descoperite mai multe dispozitive de incendiere și explozive așa-numite „neconvenționale”, dar nu toate au explodat.

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Nu a existat niciun pericol pentru populație, precizează Welt. Potrivit operatorului de rețea 50Hertz, actul a fost comis marți dimineață, în jurul orei 08:00. Scopul, prespun anchetatorii, a fost acela de a provoca o pană de curent pe scară largă la Unitatea E a centralei electrice pe cărbune.

Operatorul rețelei 50Hertz a declarat pentru ziarul Märkische Allgemeine: „În această dimineață, niște autori necunoscuți ar fi provocat daune mai multor linii din rețeaua de transport 50Hertz.” A existat o „scurtă întrerupere a serviciului”. Cu toate acestea, toate liniile sunt acum din nou în funcțiune, iar alimentarea generală cu energie electrică nu este afectată în prezent. Potrivit purtătorului de cuvânt, operatorul rețelei „colaborează îndeaproape cu autoritățile de securitate relevante”.

Compania energetică Leag suspectează un atac. Un purtător de cuvânt a declarat: „Un atac a avut loc în această dimineață asupra substației din Turnow-Preilack, „prin care energia electrică generată la centrala electrică Jänschwalde este introdusă în rețeaua de transport de 50Hertz”. Purtătorul de cuvânt a continuat: „Drept urmare, Unitatea B a centralei electrice a suferit o defecțiune tehnică.”

Publicația BILD relatează, la rândul său, că substația electrică din Turnow-Preilack a fost atacată, iar, conform informațiilor sale, în cadrul atacului au fost folosite și rachete artizanale.

COnform sursei citate, puțin înainte de ora 8 dimineața, poliția a primit un apel de urgență: angajații au semnalat polițiștilor că mai multe linii aeriene ale stației de transformare erau avariate.

La aproximativ 40 de minute după aceea, echipele de intervenție aflate la fața locului au putut confirma avariile. În plus, au descoperit obiecte suspecte și au chemat echipa de dezamorsare a bombelor.

Au fost descoperite dispozitive explozive și incendiare

Până în prezent, poliția nu a confirmat oficial atacul cu rachete, preizează BILD. După cum a declarat inițial o purtătoare de cuvânt pentru agenția Reuters, la locul incidentului a fost descoperit un „dispozitiv exploziv și incendiar neconvențional” pe o conductă, care însă nu a explodat. Poliția tratează incidentul „cu mare seriozitate”, s-a mai precizat.

Centrala electrică pe cărbune brun din Jänschwalde este cea mai mare din land. Compania indică o putere instalată actuală de 1500 de megawați.