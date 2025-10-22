Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune

Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune

22 oct. 2025, 19:48, Energie
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029. Vestea vine după renegocierile cu Comisia Europeană, deși România ar fi vrut să scoată din uz centralele pe cărbune. Ministrul spune că situația de a avea un potențial blackout în această iarnă va fi evitată. 

Inițial, România și-a asumat prin PNRR, aprobat de Comisia Europeană în 2021, că va închide centralele care produc energie electrică pe bază de cărbune, deși acest tip de energie electrică reprezintă aproximativ 10-15% din totalul producției din țară. După ce a spus că vrea ca centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și Valea Jiului să fie scoase din uz, ministrul Ivan a realizat că ar crea o vulnerabilitate și mai mare din punct de vedere energetic. Dacă centralele pe cărbune ar fi fost scoase complet din uz, prețul energiei ar fi crescut cu cel puțin 30% și oricum România nu ar fi avut cu ce să le înlocuiască, conform surselor Europa Liberă România.

România ia exemplu de la Germania și Polonia

Ministrul Energiei a dat ca exemplu Germania, Polonia, care au redeschis activitatea de exploatare a cărbunelui. Luna trecută, Ivan le-a trimis reprezentanților Comisiei Europene un studiu care arată că România riscă un blackout dacă închide grupurile energetice pe cărbune. Se pare că negocierile cu Comisia Europeană referitor la calendarul de decarbonare au funcționat. România va putea menține în funcțiune mai multe centrale pe cărbune până în 2029, după renegocierea PNRR, și va evita un potențial blackout în această iarnă.

„România va avea în continuare centralele pe cărbune active. Trei grupuri vor fi active până la finalul anului 2029, 2 dintre ele cel puţin până la finalul lunii august a anului viitor. Vom avea în continuare active grupurile pe cărbune din oraşul Craiova, pentru a menţine în continuare furnizarea de agent termic pentru populaţie, energie electrică şi abur pentru compania Ford, şi cele de la Govora, care în această iarnă, până în vară, când va intra noul sistem energetic al municipiului, vom avea agent termic pentru locuitori.” a transmis Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Într-o postare pe contul personal de Facebook, Bogdan Ivan le-a mulțumit colegilor din Ministerul Energiei pentru că au reușit să modifice calendarul de închidere a centralelor pe cărbune. De asemenea, ministrul spune că 4.500 de locuri de muncă din Complexul Energetic, Govora și Craiova nu vor fi afectate, iar 900 MW de energie vor rămâne funcționali până la 1 ianuarie 2030.

Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată

Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie

