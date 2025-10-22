Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță miercuri că executivul european a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență a României.

„Se încheie o etapă esențială în procesul de revizuire a PNRR. Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta finală a PNRR. Următorul pas este o aprobare formală în reuniunea ECOFIN din noiembrie. După 3 luni de negocieri, suntem azi în linie dreaptă”, spune ministrul.

Dragoș Pîslaru adaugă că au fost eliminate „investițiile cu risc major”.

„Am mutat investiții de pe împrumuturi pe granturi 26 de investiții cu progres solid, ca să luăm bani nerambursabili, valoarea investițiilor mutate este de 5,2 miliarde de euro”.

Valoarea finală a PNRR este de 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro granturi și 7,84 miliarde de euro împrumuturi.

Vezi decizia CE – AICI

Foto: Mediafax – Alexandru Dobre