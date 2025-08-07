Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » APARTAMENTE vechi, la vremuri noi! Domeniul imobiliar, pe nisipuri mișcătoare. Prima consecință a majorării TVA pentru locuințe

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan au schimbat regulile jocului și în domeniul imobiliar. În concret, majorarea TVA pentru locuinţele noi a reorientat cumpărătorii către piaţa apartamentelor vechi. În acest context, experţii estimează că ritmul anual de creştere a preţurilor ar putea atinge 20% până la finalul anului. Cu alte cuvinte, în tonul vremurilor, apartamente vechi, la vrmuri noi!

Scumpirile au fost alimentate şi de intensificarea tranzacţiilor pe piaţa rezidenţială nouă în lunile premergătoare majorării cotei reduse de TVA, care a crescut de la 5% la 9% de la 1 august. Mulţi cumpărători au accelerat semnarea contractelor pentru locuinţe noi, iar presiunea astfel creată pe acest segment s-a transferat parţial către piaţa secundară.

Potrivit informațiilor prezentate de ZF Index Imobiliar, preţul mediu al apartamentelor vechi cu trei camere din Bucureşti a urcat în luna iulie spre 130.000 de euro, în creştere cu 1% faţă de iunie şi cu 16,5% faţă de anul trecut,

  • Colentina, Dristor şi Militari au înregistrat cele mai mari scumpiri, în timp ce Titan şi Unirii–Victoriei au raportat scăderi
  • Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere în Bucureşti a ajuns în iulie 2025 la 128.846 de euro, în creştere cu 1.384 de euro (plus 1%) faţă de luna iunie şi cu 18.308 euro (plus 16,5%) comparativ cu iulie 2024.
  • Este important de precizat că avansul se înscrie pe linia evoluţiei accelerate a pieţei rezidenţiale secundare, continuând să atragă cumpărători, în contextul ofertei limitate de locuinţe noi şi al presiunilor generate de majorarea TVA, pentru tranzacţiile încheiate după 1 august.

Zonele din București în care cererea imobiliară s-a menținut ridicată

Defalcat, pe zone, cele mai notabile evoluţii pozitive în iulie faţă de iunie s-au înregistrat în Colentina – plus 9.000 de euro, Dristor  – plus 6.000 de euro, Militari – plus 6.000 de euro, Drumul Taberei – plus 5.000 de euro şi Berceni -plus 5.000 de euro). Sunt cartiere în care cererea s-a menţinut ridicată, susţinută de nivelurile încă accesibile de preţ şi de proximitatea faţă de zonele de interes ale Capitalei.

În schimb, în Titan, dar și în zona Unirii – Victoriei, proprietarii au ajustat preţurile, cu scăderi medii de 6.000, respectiv 7.000 de euro, pe fondul unei cereri mai temperate. În acest context, apartamentele vechi redevin o opţiune viabilă pentru cumpărătorii care caută soluţii rapide de locuire sau investiţii cu randamente mai bune.

Cum a evoluat cererea pentru locuințe la începutul lui 2025 în București și marile orașe

Cluj-Napoca este, și la începutul anului 2025, pe primul loc în topul celor mai mari prețuri solicitate de proprietarii care își scot apartamentele la vânzare, iar în fruntea clasamentului cu cele mai mari scumpiri din ultimele 12 luni conduce Craiova, potrivit cifrelor uneia dintre cele mai importante platforme de anunțuri imobiliare din România.

Prețul mediu cerut pe un apartament din Cluj-Napoca este de 3.000 de euro pe metru pătrat, plasând orașul de pe Someș în continuare pe primul loc la nivel național, arată cifrele actualizate pentru începutul anului de specialiștii Imobiliare.ro.

Pe locul secund de află Brașov, cu 2.083 euro/mp, iar Capitala completează podiumul, cu un preț mediu solicitat de 1.862 euro/mp.

Topul celor mai mari creșteri de prețuri din ultimul an este condus de Craiova, cu 20%, după care urmează Brașov, cu 19%, și Sibiu, cu 18%. În Capitală, ponderea creșterii la începutul lui 2025 față de 2024 este de 15%.

