ORAȘUL din România în care un apartament cu 2 camere se vinde cu doar 10.000 de euro acum, în octombrie 2025

Piața imobiliară din România a fost afectată de majorarea TVA, începând cu data de 1 august 2025. Astfel, cota standard de TVA pentru majoritatea tranzacțiilor imobiliare, inclusiv pentru locuințele noi, a crescut de la 9% la 21%.

Măsura a afectat costul final al locuințelor noi, precum și alte tranzacții imobiliare realizate între persoane juridice sau care depășesc anumite limite.

Dar când vine vorba de locuințe mai vechi, sunt unele oferte accesibile în anumite orașe din țara noastră.

Este vorba de Turnu Măgurele, județul Teleorman, unde un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 30 m², costă 10.000 de euro.

Este situat la etajul 4, ușă metalică la intrare, geamuri termopan și este gol, deci vă puteți mita imediat.

Când vine vorba de anul de construcție, nu este este oferită o dată exactă, ci o perioadă aproximativî: 1977-1990.

În acest timp, piața imobiliară internațională devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru români, care aleg să cumpere tot mai multe locuințe în străinătate, atrași de prețurile accesibile și randamentele bune din chirii.

În Grecia, de exemplu, prețurile locuințelor noi pornesc de la 89.000 € pentru un apartament cu 2 camere, situat la 200m de mare, în Skala Sotiros, insula Thassos.

În Bulgaria, un exemplu atractiv îl reprezintă apartamentele cu 2 camere dintr-un complex rezidențial nou din Sozopol, perla litoralului bulgăresc, cu prețuri începând de la 75.000 € + TVA.

Dar românii se orientează și către investiții în zone exotice, precum Emiratele Arabe Unite și Zanzibar. Prețurile unui imobil în Dubai sau Zanzibar pornesc de la 130.000 de euro.

În Dubai nu există TVA la zona de rezidențiale, nu există impozit anual pe profit și nici impozit anual pe proprietate.

