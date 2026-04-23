Raiul imobiliarelor nu este nici București, nici Cluj, nici Iași. Comuna care le dă flit este Ștefăneștii de Jos, Ilfov. Surprinzător, cele mai mari afaceri imobiliare s-au mutat din buricul târgului. Casele cele mai scumpe din România „se mută” din centru la periferia marilor orașe. Cu excepția celor istorice. Zonele limitrofe concurează pe piața imobiliară cu centrul localităților la care sunt arondate.

O analiză recentă arată că zonele periurbane ale unor centre precum București, Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara domină clasamentul, cu Ștefăneștii de Jos, din Ilfov, pe primul loc la nivel național, cu un preț mediu de 2.681 euro/mp.

Ștefăneștii de Jos, raiul imobiliarelor

Potrivit unui comunicat al Imobiliare.ro, transmis Agerpres, primul loc în clasamentul național este ocupat de comuna aflată la 15 km de Capitală, Ștefăneștii de Jos.

O localitate unde casele se vând cu un preț mediu de 2.681 euro/mp util.

Aceasta este urmată în top de comuna Feleacu din apropierea orașului Cluj-Napoca, unde cumpărătorii achită 2.635 euro/mp util pentru o casă.

Voluntari (jud. Ilfov, 2.307 euro/mp util),

Dumbrăvița (jud. Timiș, 2.169 euro/mp util),

Florești (jud. Cluj, 2.017 euro/mp)

Corbeanca (jud. Ilfov, 2.007 euro/mp util)

Cristian (jud. Brașov, 2.000 euro/mp util) completează acest clasament.

Casele vechi nu oferă posibilități de investiție

Potrivit sursei citate, în Capitală oferta este compusă în cea mai mare parte din case vechi. Sunt, însă, proprietăți care nu pot reprezenta oportunități solide de investiție, cu adevărat speciale. Mai mult, nu beneficiază de o localizare privilegiată.

Astfel, prețul mediu solicitat de proprietari este mai mic decât în unele localități din zona periurbană.

În luna martie, acesta a atins pe piața veche pragul de 2.316 euro/mp util, după un avans cu 5% în ultimul an.

În cazul localităților situate în zona periurbană a Bucureștiului, majorările au fost, în același interval de timp, mai semnificative, mai exact cu 17%.

Casele au fost listate la vânzare de proprietari și dezvoltatori cu un preț mediu de 1.723 euro/mp util, potrivit noului indice.

