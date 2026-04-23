Raiul imobiliarelor nu este nici București, nici Cluj, nici Iași. Comuna care le dă flit este Ștefăneștii de Jos, Ilfov. Surprinzător, cele mai mari afaceri imobiliare s-au mutat din buricul târgului. Casele cele mai scumpe din România „se mută” din centru la periferia marilor orașe. Cu excepția celor istorice. Zonele limitrofe concurează pe piața imobiliară cu centrul localităților la care sunt arondate.
O analiză recentă arată că zonele periurbane ale unor centre precum București, Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara domină clasamentul, cu Ștefăneștii de Jos, din Ilfov, pe primul loc la nivel național, cu un preț mediu de 2.681 euro/mp.
Potrivit unui comunicat al Imobiliare.ro, transmis Agerpres, primul loc în clasamentul național este ocupat de comuna aflată la 15 km de Capitală, Ștefăneștii de Jos.
O localitate unde casele se vând cu un preț mediu de 2.681 euro/mp util.
Potrivit sursei citate, în Capitală oferta este compusă în cea mai mare parte din case vechi. Sunt, însă, proprietăți care nu pot reprezenta oportunități solide de investiție, cu adevărat speciale. Mai mult, nu beneficiază de o localizare privilegiată.
