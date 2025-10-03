Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament

Iată cât plătește chirie un muncitor nepalez în București. Ce sumă dă în fiecare lună, de fapt și în ce condiții locuiesc.

Muncitorii nepalezi sunt tot mai mulți în țara noastră. Ei muncesc în diverse domenii de activitate, de la construcții, la HoReCa, în livrări etc.

Un anunț de închiriere postat pe Olx spune cât plătesc chirie, pe noapte acești cetățeni străini. Astfel, în anunțul cu pricina, o persoană oferă un spațiu mare de cazare, pentru peste 20 de persoane, într-un imobil situat în sectorul 4 al Capitalei.

În anunț se specifică și dotările din imobil: aer condiționat, mașină de cafea, mașină de spălat, Wi-fi, mașină de spălat vase, uscător de păr, fier de călcat, bucătărie, cuptor cu microunde, loc de parcare, frigider, televizor.

Astfel, se pare că este vorba despre camere complet utilate, numai bune de mutat în ele, cu condiții foarte bune.

„Ce oferim:

Cazare destinat ă muncitorilor străini (Nepal, Pakistan, Sri Lanka, India etc.)

Peste 100+ locuri disponibile – ideal pentru companii cu echipe numeroase

Camere spa țioase , mobilate complet , cu paturi individuale

Internet de mare vitez ă + TV în fiecare camer ă

Lenjerii , perne și pilote incluse

Buc ătărie utilată + zonă de luat masa

Ma șină de spălat , baie modernă , centrală proprie

Cur ățenie profesională de două ori pe săptăm ân ă

Curte privat ă pentru relaxare

Toate utilit ățile incluse în pre ț – f ără costuri ascunse ”, se anun ță în postarea f ă cut ă pe Olx .

În ce privește costurile chiriei, ei bine, este vorba despre 25 de lei pe noapte, adică suma de 750 de lei pe noapte.

