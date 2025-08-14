Pizza cu ananas, cu toate că este o alegere excepentă, adăugând o notă tropicală, dulce, echilibrând aromele sosului de roșii cu cea a brânzei, este respinsă de bucătăria italiană.

Cunoscută și ca Pizza Hawaiiană, acest sortiment a fost inventat în Canada, de către Sam Panopoulos. Principalele ingrediente: ananas, șuncă, bacon și brânză.

Pizza cu ananas, un afront la cultura italiană

Deși acceptă multe sortimente, italienii au considerat această rețetă drept ofensatoare, un afront la cultura și bucătăria italiană.

„Mâncarea este cultură. Totul este despre tradiție, moștenită de la părinți și bunici. Ananasul este o mare greșeală pentru noi, italienii. Nu este vorba de aromă sau de de gust, ci să fie corect”, a spus o creatoare de conținut pe YouTube, cunoscută ca The Pasta Queen, cu peste 1,4 milioane de abonați.

Ketchup

Un alt ingredient „interzis” este ketchup-ul. Mulți utilizatori au întrebat pe Reddit dacă este în regulă să pună sos de ketchup (preparat din roșii, zahăr, oțet sau fructoză, plus alți aditivi alimentari și mirodenii care îi pot da un gust iute). Răspunsurile primite? Înjurături și indignări!

Majoritatea consumatorilor din Statele Unite și Regatul Unit pun ketchup pe cartofi prăjiți, hamburgeri, hot dog, friptură de pui, plăcinte de carne, dar niciodată nu pun pe pizza.

Sunt unii americani care încearcă și se filmează când o mănâncă sos de ketchup sau chiar cu sos de brânză pentru nachos. Cei din preajmă îi critică pentru un comportament ofensator la adresa bucătăriei italiene.

Un influencer de pe Instagram s-a filmat când mânca pizza cu ketchup, într-o pizzerie din Italia. În clip se vede cum o chelneriță pare că este dezgustată de gestul influencerului american.

După câteva minute, vine și managerul restaurantului să-l întrebe pe clientul american „de sănătate”.

„Să pui ketchup pe pizza în Italia este considerată o crimă culinară de către mulți italieni. Bucătăria italiană este adânc înrădăcinată în tradiție, iar pizza este considerată un tezaur cultural”, a scris el.

Pe o pizza italiană autentică se pune sos proaspăt de roșii, nu ketchup cu conservanți și aditivi alimentari. Italienii cred că gustul dulce și aroma puternică a ketchup-ului intră în conflict cu aromele savuroase și delicate ale toppingurilor, precum salamul de pepperoni și brânza mozzarella. Ar putea fi considerată o lipsă de respect față de creația bucătarului.

Spre deosebire de americani, mexicanii consumă deseori preparatele cu ketchup. Și în România, diverse pizzerii vând sosuri de ketchup. Încă din anii 1990, mulți părinți care făceau pizza la cuptor puneau și ketchup pentru a le da o aromă, neavând la dispoziție sosuri de roșii sau sortimente de salam și brânză.