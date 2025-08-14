Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene

Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene

14 aug. 2025, 18:59, Rețete
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
Pizza

Pizza cu ananas, cu toate că este o alegere excepentă, adăugând o notă tropicală, dulce, echilibrând aromele sosului de roșii cu cea a brânzei, este respinsă de bucătăria italiană.

Cunoscută și ca Pizza Hawaiiană,  acest sortiment a fost inventat în Canada, de către Sam Panopoulos. Principalele ingrediente: ananas, șuncă, bacon și brânză.

Pizza cu ananas, un afront la cultura italiană

Deși acceptă multe sortimente, italienii au considerat această rețetă drept ofensatoare, un afront la cultura și bucătăria italiană.

„Mâncarea este cultură. Totul este despre tradiție, moștenită de la părinți și bunici. Ananasul este o mare greșeală pentru noi, italienii. Nu este vorba de aromă sau de de gust, ci să fie corect”, a spus o creatoare de conținut pe YouTube, cunoscută ca The Pasta Queen, cu peste 1,4 milioane de abonați.

Ketchup

Un alt ingredient „interzis” este ketchup-ul. Mulți utilizatori au întrebat pe Reddit dacă este în regulă să pună sos de  ketchup (preparat din roșii, zahăr, oțet sau fructoză, plus alți aditivi alimentari și mirodenii care îi pot da un gust iute). Răspunsurile primite? Înjurături și indignări!

Majoritatea consumatorilor din Statele Unite și Regatul Unit pun ketchup pe cartofi prăjiți, hamburgeri, hot dog, friptură de pui, plăcinte de carne, dar niciodată nu pun pe pizza.

Sunt unii americani care încearcă și se filmează când o mănâncă  sos de ketchup sau chiar cu sos de brânză pentru nachos. Cei din preajmă îi critică pentru un comportament ofensator la adresa bucătăriei italiene.

Un influencer de pe Instagram s-a filmat când mânca pizza cu ketchup, într-o pizzerie din Italia. În clip se vede cum o chelneriță pare că este dezgustată de gestul influencerului american.

După câteva minute, vine și managerul restaurantului să-l întrebe pe clientul american „de sănătate”.


„Să pui ketchup pe pizza în Italia este considerată o crimă culinară de către mulți italieni. Bucătăria italiană este adânc înrădăcinată în tradiție, iar pizza este considerată un tezaur cultural”, a scris el.

Pe o pizza italiană autentică se pune sos proaspăt de roșii, nu ketchup cu conservanți și aditivi alimentari. Italienii cred că gustul dulce și aroma puternică a ketchup-ului intră în conflict cu aromele savuroase și delicate ale toppingurilor, precum salamul de pepperoni și brânza mozzarella. Ar putea fi considerată o lipsă de respect față de creația bucătarului.

Spre deosebire de americani, mexicanii consumă deseori preparatele cu ketchup. Și în România, diverse pizzerii vând sosuri de ketchup. Încă din anii 1990, mulți părinți care făceau pizza la cuptor puneau și ketchup pentru a le da o aromă, neavând la dispoziție sosuri de roșii sau sortimente de salam și brânză.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Cum să prepari pizza în 15 minute. Rețetă pentru un aluat omogen cu 5 ingrediente

Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară
ACTUALITATE Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
19:21
Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
SĂNĂTATE CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
19:17
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
EXTERNE Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
19:05
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
EXTERNE Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
19:01
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
SPORT A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
18:59
A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
EXTERNE Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
18:59
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american