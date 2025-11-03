Nutriționistul Mihaela Bilic: Ce se întâmplă când procentul de carbohidrați depășește un sfert din farfurie? Mâncăm pe „datorie”!

Mihaela Bilic, reputatul medic nutriționist din România explică faptul că este important să fim atenți la cantitatea de mâncare din farfurie atunci când consumăm carbohidrați. Potrivit informațiilor oferite, atunci când carbohidrații depășesc un sfert din porție, corpul ajunge să „mănânce pe datorie”, adică să consume mai multă energie decât are nevoie, permițând astfel depunerea de grăsime.

Într-o postare de pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a explicat cum mâncăm corect carbohidrații, și cum procedăm cu mâncarea din farfurie, pentru a nu ne îngrășa.

Ce se întâmplă când procentul de carbohidrați depășește un sfert din farfurie? Mâncăm pe „datorie”!

Cu siguranță vi s-a întâmplat să comandați o porție de paste și să primiți, de fapt, un platou. Dacă mai era vreun dubiu, aceasta este o farfurie care îngrașă! Cum depășim situația fără să afectăm silueta?

Dacă nu aveți probleme cu silueta, la fiecare masă puteți consuma o porție de făinoase. Porția corectă trebuie să fie cât palma, adică o felie de pâine sau 2-3 linguri de orez, paste, mămăligă ori cartofi.

Ce înseamnă o porție de paste ca cea din fotografie? Minim patru porții de carbohidrați! Ar trebui să vă opriți după ce ați mâncat un sfert – pe cuvânt că eu așa am făcut!”, începe postarea din mediul online a Mihaelei Bilic.

Cum evităm risipa alimentară?

Mihaela Bilic ne oferă câteva alternative de care putem ține cont pentru a economisi risipa alimentară, și a fi slabi și sănătoși:

„Dar, ca să nu irosim mâncarea, iată câteva variante de „salvare”:

Luați ce rămâne la pachet și consumați în zilele următoare. Pastele care s-au răcit au amidon recristalizat, cu efect prebiotic, și îngrașă mai puțin.

Comandați o singură porție și împărțiți-o cu câțiva prieteni; în felul acesta vă satisfaceți pofta fără risc pentru siluetă.

Mâncați tot și vă „plătiți datoria” de trei porții suplimentare la mesele următoare, adică serviți doar proteine cu legume (carne sau pește cu salată), fără niciun strop de făinoase – nici în ziua respectivă, nici în ziua următoare”, mai explică medicul nutriționist.

