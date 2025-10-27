Prima pagină » Actualitate » Alimentul pe care să-l consumi toamna, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Este bogat în magneziu: „Contribuie la echilibrul intestinal”

27 oct. 2025, 15:03, Actualitate
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție un aliment care poate fi consumat toamna și care aduce o multitudine de beneficii organismului. Alimentul este lipsit de fructoză, dar bogat în magneziu și vitamine din grupul B.

Mihaela Bilic a explicat că o felie de dovleac de 200 de grame conține 80 de calorii. Alimentul este lipsit de fructoză, dar bogat în vitamine din grupul B, magneziu, fier, potasiu și provitamina A.

„Care e dulcele de sezon? Dovleacul! O felie de dovleac de 200 grame are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține.

Într-o felie de dovleac avem 4 mg provitamina A, adică dublul rației zilnice, 450 mg potasiu, 2 mg fier și 3 grame de fibre. Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă”, a notat Mihaela Bilic.

Dovleacul copt, un desert care poate contribui la echilibrul intestinal

Medicul nutriționist a mai precizat faptul că o felie de dovleac copt poate să satisfacă nevoia de dulce. De altfel, susține ea, ar putea fi un desert consumat și de persoanele care suferă de diabet sau de cele care urmează o dietă.

„O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau aflați la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm!”, a explicat medicul nutriționist Mihaela Bilic.

