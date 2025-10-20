Prima pagină » Actualitate » TOP 10 – Cele mai fericite orașe din Europa în 2025. Țara care domină acest clasament

TOP 10 – Cele mai fericite orașe din Europa în 2025. Țara care domină acest clasament

20 oct. 2025, 11:36, Actualitate
TOP 10 - Cele mai fericite orașe din Europa în 2025. Țara care domină acest clasament
FOTO - Caracter ilustrativ

Un nou clasament arată care sunt cele mai fericite orașe din Europa, în 2025, conform propriilor locuitori. Spania este țara care domină acest top.

Conform sondajului, realizat de TimeOut.com și bazat pe răspunsurile a peste 18.000 de persoane din întreaga lume, Sevilla este locul unde localnicii trăiesc cele mai multe momente de bucurie zilnică.

Astfel, 91% dintre respondenți au declarat că orașul în care trăiesc îi face fericiți, iar 86% spun că își găsesc zilnic motive de bucurie în viața zilnică.

Atmosfera optimistă, clima blândă și cultura vibrantă transformă capitala Andaluziei într-un loc unde fericirea pare contagioasă.

„Oamenii de aici zâmbesc mai des, se bucură de mâncare, de muzică și de viață – e imposibil să nu te simți bine în Sevilla”, se precizează în studiul Time Out.

Raportul mai dezvăluie că, pe lângă Sevilla, alte trei orașe spaniole au intrat în top: Valencia (locul 4), Bilbao (locul 7) și Madrid (locul 10).

De asemenea, 100% dintre participanții din Bilbao au spus că se simt mai fericiți acolo decât oriunde altundeva, probabil datorită stilului de viață relaxat și gastronomiei locale, faimoasele pintxos.

Marea Britanie ocupă patru locuri în clasament, cu orașele Brighton, Glasgow, Londra și Edinburgh, în timp ce Portugalia este reprezentată de Porto și Lisabona.

Portugalia, printre cele mai vizitate țări din Europa

Așadar, cele mai fericite orașe europene se concentrează în doar trei țări – Spania, Marea Britanie și Portugalia – fiind cunoscute pentru diversitatea culturală, atmosfera primitoare și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Clasamentul Time Out arată că fericirea urbană în Europa se regăsește în orașe cu o viață socială activă, o cultură bogată și o comunitate deschisă.

TOP 10 – Cele mai fericite orașe din Europa în 2025:

  1. Sevilla (Spania)
  2. Brighton (Marea Britanie)
  3. Porto (Portugalia)
  4. Valencia (Spania)
  5. Glasgow (Scoția)
  6. Londra (Marea Britanie)
  7. Bilbao (Spania)
  8. Lisabona (Portugalia)
  9. Edinburgh (Scoția)
  10. Madrid (Spania)

Citește și

ANALIZĂ Gâlceava SALARIULUI minim din coaliție. Cine câștigă? Orice creștere de 100 de lei înseamnă 42 de lei direct în buzunarul guvernului Bolojan
12:29
Gâlceava SALARIULUI minim din coaliție. Cine câștigă? Orice creștere de 100 de lei înseamnă 42 de lei direct în buzunarul guvernului Bolojan
ACTUALITATE O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia
12:15
O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia
SPORT Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii
11:58
Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii
RĂZBOI Forțele ruse anunță prin TASS că militarii români luptă în războiul din Ucraina
11:29
Forțele ruse anunță prin TASS că militarii români luptă în războiul din Ucraina
ACTUALITATE Criza demografică se adâncește în România. Tot mai mulți români aleg să plece DEFINITIV din țară. „DESTINAȚIILE” preferate
11:22
Criza demografică se adâncește în România. Tot mai mulți români aleg să plece DEFINITIV din țară. „DESTINAȚIILE” preferate
ACTUALITATE Cutremur produs în România, luni, 20 octombrie. Ce INTENSITATE a avut și unde s-a resimțit
11:21
Cutremur produs în România, luni, 20 octombrie. Ce INTENSITATE a avut și unde s-a resimțit
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Digi24
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Surse: 6 din 9 judecători CCR ar respinge legea pensiilor magistraților. Toader: Dacă pică pe fond, prevederile nu mai pot fi reluate
Digi24
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
observatornews.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum au scăpat o femeie și bebelușul ei din explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
TOP 30 cele mai ieftine mașini noi în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Nimic nu îi poate aduce copilul înapoi, dar Diana Cuciuc vrea dreptate. NU se va opri până nu află cine este VINOVAT de moartea fiicei sale: "Andreea ne veghează, așteaptă și ea să iasă la iveală adevărul!". Nu vrea să rămână totul acoperit de tăcere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Nutriționiștii avertizează: Reducerea carbohidraților poate ajuta la slăbire, dar echilibrul rămâne cheia
ACTUALITATE Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg
12:02
Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg
ECONOMIE Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români
11:45
Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români
ULTIMA ORĂ Nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată de DNA. ACUZAȚII de luare de mită și extravaganțe în zece sejururi de lux
11:11
Nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată de DNA. ACUZAȚII de luare de mită și extravaganțe în zece sejururi de lux
ACTUALITATE Trump răspunde, de la bordul Air Force One: „Donbasul nu a fost oferit Rusiei”/„Protestele No Kings cred că sunt o glumă”
11:09
Trump răspunde, de la bordul Air Force One: „Donbasul nu a fost oferit Rusiei”/„Protestele No Kings cred că sunt o glumă”
VIDEO Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”
10:47
Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”
ACTUALITATE Gigantul din industria auto de lux care oferă până la 500.000 de euro angajaților care DEMISIONEAZĂ voluntar. Mii de oameni au acceptat deja oferta
10:44
Gigantul din industria auto de lux care oferă până la 500.000 de euro angajaților care DEMISIONEAZĂ voluntar. Mii de oameni au acceptat deja oferta