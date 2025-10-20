TOP 10 – Cele mai fericite orașe din Europa în 2025. Țara care domină acest clasament

Un nou clasament arată care sunt cele mai fericite orașe din Europa, în 2025, conform propriilor locuitori. Spania este țara care domină acest top.

Conform sondajului, realizat de TimeOut.com și bazat pe răspunsurile a peste 18.000 de persoane din întreaga lume, Sevilla este locul unde localnicii trăiesc cele mai multe momente de bucurie zilnică.

Astfel, 91% dintre respondenți au declarat că orașul în care trăiesc îi face fericiți, iar 86% spun că își găsesc zilnic motive de bucurie în viața zilnică.

Atmosfera optimistă, clima blândă și cultura vibrantă transformă capitala Andaluziei într-un loc unde fericirea pare contagioasă.

„Oamenii de aici zâmbesc mai des, se bucură de mâncare, de muzică și de viață – e imposibil să nu te simți bine în Sevilla”, se precizează în studiul Time Out.

Raportul mai dezvăluie că, pe lângă Sevilla, alte trei orașe spaniole au intrat în top: Valencia (locul 4), Bilbao (locul 7) și Madrid (locul 10).

De asemenea, 100% dintre participanții din Bilbao au spus că se simt mai fericiți acolo decât oriunde altundeva, probabil datorită stilului de viață relaxat și gastronomiei locale, faimoasele pintxos.

Marea Britanie ocupă patru locuri în clasament, cu orașele Brighton, Glasgow, Londra și Edinburgh, în timp ce Portugalia este reprezentată de Porto și Lisabona.

Așadar, cele mai fericite orașe europene se concentrează în doar trei țări – Spania, Marea Britanie și Portugalia – fiind cunoscute pentru diversitatea culturală, atmosfera primitoare și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Clasamentul Time Out arată că fericirea urbană în Europa se regăsește în orașe cu o viață socială activă, o cultură bogată și o comunitate deschisă.

TOP 10 – Cele mai fericite orașe din Europa în 2025: