Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”

18 aug. 2025, 17:58, Turism
Castelul Cantacuzino, situat în Bușteni, a fost construit de către arhitectul Grigore Cerchez (1850-1927) la cererea  lui Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913), care a fost prim-ministrul României înte 1899 și 1900, respectiv între 1904 și 1907. Startul construcției s-a dat din 1901.

Supranumit „Nababul”, fiind considerat cel mai bogat român al „Belle Epoque-ul românesc”, care și-a construit chiar și un acoperiș de aur, a mai trăit doar doi ani după ce construcția a fost finalizată în 1911. Turiștii care îl vizitează cam trebuie să aibă venituri de „Nabab” pentru a cumpăra un suc.

Cât a ajuns să coste un suc

Dacă credeai că produsele vândute în stațiunea Mamaia sunt foarte scumpe, te-ai înșelat. Prețurile de pe litoralul românesc, aflat în declin continuu, sunt nimica toată pe lângă prețurile de la Sinaia, Predeal sau Bușteni. Un bărbat care a vizitat Castelul Cantacuzino din Bușteni a vrut să-și potolească setea. S-a dus într-un restaurant exclusivist din incinta castelului.

Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia. La Castel Cantacuzino (Bușteni) un suc de 250ml costă 22 de lei. Bine, bonul fiscal l-am obținut după niște insistențe. Mai întâi mi-au dat o hârtie fără valoare fiscală, intitulată prenotă. Hai cu pachetele! 3, 4, 5, 6…”, s-a plâns turistul iritat pe Facebook, potrivit Click.

Castelul Cantacuzino: Scurt istoric

Clădirea cu stil arhitectural neo-românesc și neobrâncovenesc, care a fost reședința familiei Cantacuzino, a fost naționalizată de regimul comunist din 1948. După Revoluție, a fost returnat Ioanei Cantacuzino, stră-nepoata „Nababului” și a devenit muzeu. Castelul, de forma unui patrulater, care se întinde pe o suprafață de 3.148 metri pătrați, este bogat ornamentat și conține o galerie de artă cu expoziții periodice.

Vizitatorii pot admira vitraliile din sticlă de Murano, ceramica italiană, mozaic roman, plafoanele casetate și pictate, balustradele din lemn de stejar, piatră și fier forjat. Coloanele interioare sunt ornamentate cu decorațiuni brâncovenești. Feroneria a fost turnată în bronz la Paris.

De asemenea, pot vedea și șemineele din castel, realizate din piatră de Albești. Acestea sunt ornamentate cu mozaicuri policrome și foiță de aur. Și mai sunt saloanele elegante cu atmosferă boierească, plus o friză cu 12 picturi în mărime naturală, realizate pe piele de Cordoba, ilustrând membri ai familiei Cantacuzino.  În 2022, la castel au fost făcute filmările pentru serialul „Wednesday” produs de Netflix.

Sursa Foto: Shutterstock

