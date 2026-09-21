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UE își reevaluează rezervele de petrol pentru situații de urgență pe fondul incertitudinilor din Orientul Mijlociu: „Nu suntem încă în acel punct”

Gilda Popa
UE își reevaluează rezervele de petrol pentru situații de urgență pe fondul incertitudinilor din Orientul Mijlociu: „Nu suntem încă în acel punct”
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Comisia Europeană pregătește revizuirea regulilor privind stocurile de petrol, după ce criza din Orientul Mijlociu a scos la iveală vulnerabilități în modul în care UE își gestionează rezervele de urgență. Bruxelles-ul nu vede în prezent un risc de deficit de combustibili, însă incertitudinea privind aprovizionarea prin Strâmtoarea Hormuz și posibilitatea unei crize prelungite ridică semne de întrebare privind capacitatea Europei de a face față unui șoc energetic de durată.

Europa nu duce lipsă de combustibil, însă criza din Orientul Mijlociu scoate la iveală unele vulnerabilități în modul în care UE își gestionează rezervele de petrol pentru situații de urgență, a declarat comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas. Declarația sa a venit după reuniunea informală de luni a miniștrilor Transporturilor din UE, care a avut loc la Dublin.

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Noi reguli europene pentru stocurile de petrol

În acest context, Comisia Europeană pregătește noi reguli privind stocurile de petrol, în condițiile în care piețele carburanților pentru aviație sunt tensionate, iar incertitudinile legate de Strâmtoarea Hormuz ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea Europei de a rezista unui șoc energetic prelungit.

„Nu există o problemă de aprovizionare în UE. În prezent, nu există nicio problemă privind aprovizionarea”, a declarat comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas. Declarația sa a venit după reuniunea informală de luni a miniștrilor Transporturilor din UE, desfășurată la Dublin.

Deocamdată, creșterea producției rafinăriilor europene și aprovizionarea alternativă de pe piețele globale acoperă cererea de combustibil pentru aviație și motorină. „Stocurile comerciale și cele de urgență rămân suficiente în Uniunea Europeană, trebuie să subliniez acest lucru”, a spus comisarul.

Piețele ar putea reacționa, chiar dacă nu sunt probleme de aprovizionare

O propunere legislativă este probabilă „în următoarele luni”, ca parte a unui pachet de măsuri destinat îmbunătățirii securității energetice. Tzitzikostas nu a oferit detalii despre deficiențele identificate sau despre modificările avute în vedere.

„Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, precum și evoluția obișnuită a cererii în Europa în perioada de toamnă și iarnă ar putea avea, într-adevăr, un impact în săptămânile și lunile următoare și ar putea tensiona și mai mult piețele”, adaugă Apostolos Tzitzikostas.

În acest moment, preocupările nu țin atât de existența unei penurii de combustibil pe piețele europene, cât de posibilele consecințe ale unei crize prelungite, cu implicații transnaționale. Comisia afirmă că „lucrează cu statele membre pe baza unor scenarii diferite” și își coordonează evaluarea cu Agenția Internațională pentru Energie și cu participanții la piață. Oficialii europeni nu spun deocamdată ce măsuri de urgență ar putea fi activate.

„Nu suntem încă în acel punct”, a declarat comisarul legat o posibilă intervenție pe termen scurt, răspunzând la o întrebare din partea jurnaliștilor. „Evaluăm situația și am solicita o reuniune extraordinară a miniștrilor doar dacă va fi necesar”, a spus Tzitzikostas. Ulterior, el a confirmat că, dacă situația din Orientul Mijlociu și criza energetică se vor agrava, va solicita o astfel de reuniune pentru a discuta posibile măsuri urgente.

Strâmtoarea Hormuz rămâne o sursă de îngrijorare

În centrul incertitudinilor Europei se află Orientul Mijlociu și, în special, Strâmtoarea Hormuz. „Situația din jurul Strâmtorii Hormuz rămâne profund îngrijorătoare și continui să subliniez importanța libertății de navigație și a trecerii în condiții de siguranță”, a declarat comisarul, adăugând că intenționează să ridice această problemă la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Consecințele se extind deja dincolo de piețele energetice. Unele restricții privind zborurile în Orientul Mijlociu și zona Golfului sunt în continuare în vigoare, în timp ce prețurile petrolului brut și ale combustibilului pentru aviație rămân ridicate, potrivit comisarului.

Pentru guvernele europene, dificultatea este să stabilească de cât sprijin au nevoie gospodăriile și companiile într-un moment în care nimeni nu poate anticipa cu certitudine în ce direcție vor evolua prețurile. În Irlanda, guvernul a redus deja accizele pentru mai mulți carburanți. În același timp, reprezentanții industriei avertizează că prețul motorinei ar putea ajunge la 2,50 euro pe litru.

Șocul energetic scoate la iveală dependența transporturilor europene

Criza consolidează și argumentul Comisiei potrivit căruia reziliența transporturilor nu poate fi separată de dependența Europei de combustibilii fosili importați. Comisarul a declarat că UE are nevoie de „mai puțină dependență de combustibilii fosili importați, de surse de energie mai diversificate” și de o utilizare mai mare a energiei curate produse în Europa.

Aceasta presupune accelerarea electromobilității și, în paralel, extinderea transportului public, a transportului feroviar, a infrastructurii pentru biciclete și a altor alternative la utilizarea autoturismului personal. Bruxelles-ul recunoaște însă că această strategie se lovește de obstacole practice.

„Nimeni nu știe, noi nu știm cum va fi situația mâine sau a doua zi”, spune și Sean Canney, ministru de stat responsabil pentru Transportul internațional și rutier, logistică, transport feroviar și porturi

„În zonele suburbane, mulți cetățeni rămân foarte dependenți de mașina personală pentru deplasarea zilnică”, a declarat comisarul, adăugând că această situație va continua până când oamenii vor avea „alternative credibile și accesibile”.

Bruxelles-ul consideră că UE ar trebui să dețină stocuri suficiente. Cu toate acestea, nu este încă clar în ce măsură consecințele globale ale crizei din Orientul Mijlociu vor afecta stocurile strategice ale UE. De asemenea, nu este clar dacă vor fi necesare restricții pentru sectorul energetic și pentru statele membre.

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