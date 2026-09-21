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Scandal între primarii din Iași și Bacău din cauza pistelor de biciclete. Mesajul de pe un banner a încins spiritele

Scandal între primarii din Iași și Bacău din cauza pistelor de biciclete. Mesajul de pe un banner a încins spiritele
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Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a reacționat dur după ce Primăria Bacău a amplasat bannere la intrările în oraș prin care promovează cei 44 de kilometri de piste de biciclete și ironizează situația din Iași. În timp ce edilul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, spune că este vorba despre o campanie de promovare a orașului, Mihai Chirica a catalogat mesajele drept răutați gratuite.

Primarul din Bacău spune că e vorba despre o campanie de promovare a orașului, nu un atac politic

La intrarea în Iași au apărut mai multe bannere amplasate de Primăria Bacău, pe care scrie: „Nu mai sunt piste de biciclete în Iași? Hai în Bacău, avem 44 de kilometri”. Primarul Iașiului a susținut că primarul băcăuan se folosește de banii publici în scop de imagine. Edilul a mai adăugat că a făcut acest lucru pentru că nu are rezultate bune cu care să se afișeze în fața alegătorilor.

„Una dintre cele mai penibile modalități de a-ți face imagine ca primar și ca om politic este ca, atunci când nu ai rezultate concrete cu care să te înfățișezi în fața alegătorilor, să provoci și să lovești în adversari uneori imaginari”, a scris primarul Iașiului.

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Mihai Chircă spune că Primăria Bacău a atras de cinci ori mai puține fonduri europene decât Iașiul

Mihai Chirca l-a întrebat pe primarul Bacăului despre cum a gestionat banii din PNRR, avaând în vedere că Primăria Bacău a atras de 5 ori mai puține fonduri europene decât Iași sau Cluj. De asemenea, a menționat că pistele din Iași respectau legislația atunci care au fost amenajate, dar modificările ulterioare au făcut necesară adaptarea acestora.

„Dacă tot vorbim de fonduri europene, cum a gestionat Planul Național de Redresare și Reziliență, în condițiile în care Primăria Bacău a atras de cinci ori mai puține fonduri decât fiecare din municipiile Iași și Cluj-Napoca?”, a întrebat Mihai Chirica, primarul Iașiului.

„Un exercițiu de imagine inutil și jignitor”

Primarul din Iași a catalogat gestul lui Viziteu, primarul din Bacău, drept un exercițiu de imagine jignitor la adresa Iașiului. Acesta a mai făcut o ironie și a spus că ar punea să-i dea lecții sau să învețe de la Emil Boc, primarul din Cluj.

„Gestul domnului primar Viziteu este un atac politic gratuit, un exercițiu de imagine inutil și jignitor. Ca primar, cred că l-aș putea ajuta pe domnul Viziteu să se inițieze în administrație, după cum lecții ar putea să ia și de la domnul Boc”, a mai notat Mihai Chirica.

Primarul Iașiului le-a transmis locuitorilor din Bacău să vină să viziteze orașul

În încheiere, primarul Iașiului, Mihai Chirica, le-a transmis locuitorilor din Bacău că Iașiul îi așteaptă să viziteze orașul, să studieze și chiar să se mute aici, dacă consideră că pot avea o viață mai bună. Chirica a subliniat că Iașiul oferă școli, universități, operă, teatru, muzee, parcuri, locuri de recreere, locuri de muncă și oportunități de dezvoltare.

Edilul a mai afirmat că Iașiul are o administrație serioasă, care își respectă cetățenii și nu folosește banii publici pentru „gâlceavă politică”.

„Dragi băcăuani, Iașul vă așteaptă să-l vizitați, să studiați aici și chiar să vă mutați, dacă simțiți că puteți avea o viață mai bună în orașul nostru. La noi găsiți școli, universități, operă, teatru și muzee, parcuri și locuri de recreere, locuri de muncă și șanse de dezvoltare. Și mai găsiți și o administrație serioasă, care își respectă cetățenii și nu risipește banii publici pe gâlceavă politică!”, a conchis primarul Iașiului.

Primarul din Bacău spune că nu este un atac politic

Primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, a  venit și el cu un răspuns și a precizat că este vorba despre o campanie de promovare a orașului, nu despre un atac politic.

„Nu este un atac politic. Pur şi simplu sunt lucruri reale şi anume că nu mai sunt piste de biciclete în Iaşi. Poate avea şi rolul de a impulsiona administraţia din Iaşi să facă piste”, a afirmat edilul Lucian Viziteu.

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