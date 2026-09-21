Sorin Grindeanu: „Siegfried Mureșan nu m-a căutat până acum, dar m-a contactat Bolojan. O să ne vedem zilele următoare”

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că nu a fost contactat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, pentru a cere voturile PSD-ului, însă a fost sunat de Ilie Bolojan, premier demis și lider PNL.

Eurparlamentarul Siegfried Mureșan a refuzat negocierea cu Partidul Social Democrat, în ceea ce privește sprijinul în Parlament pentru învestirea viitorului Guvern, a afirmat Sorin Grindeanu.

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„Nominalizarea lui Siegfried Mureșan a avut loc joi seara , de atunci până acum, nu m-a contactat. Nu am avut niciun SMS niciun fel de cerere. Cred că așa era normal, să existe o cerere din partea dânsului către mine, către alții din partea cărora cere sprijinul.”, a declarat Sorin Grindeanu.

„M-a sunat Bolojan să ne vedem”

Cel care l-a contactat pe liderul social-democraților a fost premierul demis, Ilie Bolojan, care i-a propus o întrevedere. Grindeanu a subliniat, însă, că, discuțiile privind voturile social-democraților pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan se poartă doar cu premierul desemnat.

„M-a sunat Bolojan să ne vedem. O să ne vedem zilele următoare.

Politic trebuia să mă caute Siegfried Mureșan nu Ilie Bolojan. Probabil politic nu vrea să aibă sprijin din partea PSD”, a concluzionat Grindeanu.

„Poate s-a bazat pe sprijinul AUR”

Sorin Grindeanu a menționat că, fără voturile PSD-ului, aritmetica politică nu este de partea Guvernului Siegfried Mureșan, decât dacă are în vedere o susținere din partea AUR.

„Dacă se bazează pe sprijinul PNL, USR, UDMR, nu are sprijinul necesar. Poate s-a bazat pe alte partide din Parlament, AUR șamd”, a mai adăugat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan

PSD a anunțat luni, în caadrul unei conferințe de presă, că social-democrații nu vor vota guvernul Mureșan. Sorin Grindeanua transmmis că formațiunea sa va vota doar un guvern din care face parte, chiar și minoritar, fie din Coaliție.Grindeanu a făcut o trecere în revistă a guvernării Bolojan și a punctat că partidul său nu poate ”gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului”